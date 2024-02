Cristina Saralegui revela la causa por la que no desea volver a trabajar en televisión a sus 76 años

Cristina Saralegui siempre ha sido una destacada personalidad del mundo del entretenimiento bastante querida y así lo ha dejado saber a lo largo del tiempo. Por ello, hace una semana asistió al programa ‘Despierta América’ donde reveló que no se encuentra enferma y también celebró su cumpleaños número 76.

Tras llevar más de una década retirada de la televisión le consultaron en Univision si desea volver a estar frente a una cámara y dijo lo siguiente: “Ya yo no quiero trabajar más mi niña, ya estoy viejita. Yo quiero despertarme tarde y comer mucho”.

En un video compartido le consultaron sobre su postura a ciertas plataformas: “Me encantan, yo consumo redes sociales, las miro, me rio, pero ya no quiero hacer eso, ya yo no quiero trabajar más mi niña, ya estoy viejita. Yo quiero despertarme tarde y comer mucho”.

Cristina Saralegui aclara su estado de salud

Desmintió los rumores de su supuesta enfermedad y afirmó que se encuentra en excelente estado de salud. Afirmó que es importante aclarar este tipo de polémicas y aseguró que está agradecida por la preocupación y el cariño de sus seguidores, pero que no tiene algo por lo que deban preocuparse.

Cristina Saralegui es recordada con mucho cariño. / Foto: Mezcalent.

“En el internet, a mí me han matado cuatro veces. Ojalá que nos mataran y ya, pero es que se ponen a (inventar) cosas muy feas, desagradables, que no son verdad. Por eso quiero decirle a la gente que no se preocupen más, (han dicho) que estaba vieja, en una silla de ruedas, enferma y no. Miren, yo les voy a decir la verdad: no soy alcohólica, ni drogadicta, ni estoy quebrada”, dijo en el programa matutino de Univision.

