Departamento de Bomberos resuena las alarmas tras aumento de incendios por baterías de litio en NYC

Las baterías defectuosas de litio, usadas por vehículos eléctricos como bicicletas y motos tipo “scooter”, se han convertido en un gran problema de seguridad en la Gran Manzana, que tan solo en lo que va corrido del 2024 ya han sido responsables de 18 siniestros, por lo que autoridades de la Ciudad están redoblando acciones para evitar nuevas tragedias. El año pasado se registraron un total de 267 incendios, relacionados con este tipo de artefactos de carga, que dejaron 150 heridos y 18 muertes.

Así lo aseguró este viernes durante una reunión sobre seguridad, la comisionada del Departamento de Bomberos, Laura Kavanagh, quien advirtió con suma preocupación que las baterías de litio, que hace un par de años no causaban ninguna muerte en los cinco condados, es ahora la principal causa de incendios y fallecimientos en medio de conflagraciones en Nueva York.

“Hemos visto a nuestros jefes de bomberos y a nuestra Oficina de Prevención de Incendios hacer cumplir la ley en cada tienda de bicicletas de la ciudad de Nueva York. Hemos visto a nuestros bomberos y nuestra unidad de educación sobre seguridad contra incendios realizar miles de inspecciones y oportunidades educativas en los cinco condados y sin embargo, lo que hemos seguido viendo es que estos incendios ocurren en apartamentos residenciales”, aseguró la funcionaria.

La Comisionada mencionó que el grave problema de los incidentes con baterías de litio defectuosas es que no generan incendios sino explosiones, que incrementan exponencialmente los daños y las tragedias.

“De manera abrumadora, vemos muertes en apartamentos residenciales donde las baterías pueden ya estar prohibidas, donde el dispositivo es ilegal; o incluso, estamos viendo a los fabricantes llegar hasta a colocar pegatinas UL falsas en los dispositivos”, dijo la jefe del Departamento de Bomberos de la Gran Manzana. “En la mayoría de los casos de incendio provocado no vemos tanto daño como cuando falla una batería de iones de litio. Por eso queremos seguir recalcando al público lo extraordinariamente peligrosas que pueden ser”.

Y en medio de las labores de advertencia que han incrementado las autoridades, y de los registros e inspecciones que están adelantando en tiendas de venta de motos y biciletas eléctricas, la Administración Municipal advierte que es necesario que el tema sea abordado desde tres frentes: luchar por una regulación adicional, educación y aplicación de la ley, y a nivel federal, haciendo que el Congreso apruebe una prohibición de entrada al país de dispositivos sin certificación UL. Sin embargo el llamado también es a los usuarios y al público para que comprendan la gravedad de ese tipo de artefactos.

La comisionada del Departamento de Bomberos, Laura Kavanagh. Foto: Flickr Alcaldía de NYC

“Aquí en la ciudad de Nueva York ya hemos prohibido estos dispositivos inseguros y, sin embargo, seguimos viéndolos aparecer, seguimos viéndolos en los hogares y seguimos viéndolos matando a neoyorquinos. Por eso, pedimos al Congreso que, en primer lugar, prohíba que estos entren en los puertos para que no puedan venderse ni revenderse”, dijo la Comisionada Kavanagh. “También iremos a Albany en las próximas semanas y apoyaremos los proyectos de ley de la Gobernadora para asegurarnos de que estos dispositivos no puedan ingresar al estado de Nueva York. Y finalmente, presentaremos un nuevo paquete de proyectos de ley en el Concejo Municipal que se basará en el trabajo que ya hemos realizado con el Concejo Municipal durante el último año, nos dará autoridad de aplicación adicional de la ley e impondrá multas adicionales”.

El Vicealcalde Adjunto de Seguridad Pública, Louis Molina, se sumó al llamado y dijo que urge seguir haciéndole la guerra a las baterías ilegales de litio que no cumplen con los requisitos exigidos de seguridad.

“No puedo enfatizar lo peligroso que es esto. Piensen que alguien podría estar cargando una bicicleta eléctrica dentro de su departamento en el mismo edificio donde usted vive y tiene una batería que consiguió en internet que no está certificada o no ha sido renovada y, de repente, se incendia”, dijo el funcionario. “En cuestión de segundos, todo su apartamento puede quedar envuelto en llamas. Entonces, incluso si usted personalmente no tiene uno de estos dispositivos, esto es algo que tiene el potencial de afectarnos a todos y cada uno de nosotros. Es por eso que debemos seguir haciendo correr la voz y seguir creando conciencia”.

El Jefe de Bomberos, Daniel Flynn, afirmó que a pesar de las intensas labores de inspección que están adelantando las autoridades en sitios comerciales y en espacios de aglomeración de bicicletas y motos eléctricas, urge que la comunidad se sume al trabajo, reportando baterías ilegales o situaciones peligrosas.

“Vamos a hacer cumplir la ley de forma conjunta, pero también necesitamos la ayuda del público. Por lo tanto, animamos al público a que, si ve una situación que considera insegura, llame al 311 y nos comprometemos a salir dentro de 12 horas para inspeccionar ese lugar”, dijo Flynn, quien destacó que encontraron más de 500 violaciones relacionadas con baterías de litio el año pasado.

“Hasta ahora hemos tenido 18 incendios. Hemos tenido 18; En esta época del año pasado, estábamos en 15. Entonces, estamos viendo un pequeño aumento con respecto a esta época del año pasado”, agregó el funcionario. “Afortunadamente, no ha habido muertes (este año). El año pasado tuvimos 18 muertes por incendios relacionados con estos dispositivos”.

