Entrevista: Juan Dalmau del PIP asegura que “Alianza” con Victoria Ciudadana (MVC) en Puerto Rico viene a “limpiar la casa”

Nueva York – El candidato a la gobernación bajo la insignia del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, defendió la “Alianza” electoral de esa colectividad con el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) como un mecanismo viable y efectivo para “limpiar” al gobierno del bipartidismo histórico y males como la “corrupción”.

En entrevista con El Diario de Nueva York, Dalmau, quien confirmó recientemente su tercera aspiración a la gobernación, se mostró confiado en que el junte con el MVC será una opción real de cara a las elecciones del 5 de noviembre en Puerto Rico, a pesar de los intentos de varios líderes de la oposición como los del Partido Popular Demócratico (PPD) para impugnar a través de los tribunales la legalidad de la asociación.

“Para mí lo importante es el historial y carácter. Al pueblo de Puerto Rico, en los últimos 55 años, 33 años de gobiernos del PNP (Partido Nuevo Progresista), le han prometido la estadidad, y eso no ha ocurrido; y en 24 años de gobiernos del Partido Popular (PPD) les han prometido distintas posiciones con respecto a lo que tiene que ver con el Estado Libre Asociado (ELA), y tampoco ha ocurrido. Lo que yo estoy presentando con lo que yo llamo una limpieza de Gobierno, es vamos a hacer las cosas como se tienen que hacer. Vamos a hacer las cosas para limpiar la casa, para hacer un gobierno limpio. Y de la mano lo que tiene que ser un proceso de descolonización…Yo creo que ya el país, en términos de Puerto Rico, han aprendido que si tú eres estadista o eres estadolibrista, no tienes que votar por esos partidos para que tengas un gobierno decente”, declaró el líder.

Avance de candidatos de partidos de minoría en elecciones de 2020

Dalmau se apoyó en los resultados de las pasadas elecciones generales del 2020 en Puerto Rico en las que como candidato a la gobernación por el PIP registró un aumento significativo en el favor del pueblo.

Con una participación general del 55% del electorado, entre Dalmau y la entonces candidata del MVC a la gobernación Alexandra Lúgaro, el por ciento de voto alcanzó aproximadamente 28.

“En las pasadas elecciones, yo obtuve un 14% de los votos. La candidata Alexandra Lúgaro del Movimiento Victoria Ciudadana obtuvo un 14%; entre ambos un 28% de los votos, que fue una transformación fundamental en lo que ha sido el comportamiento electoral en Puerto Rico. El gobernador de Puerto Rico obtuvo un 32% de los votos. Entre Victoria Ciudadana y el PIP, un 28%, así que la idea de que podemos cambiar la gobernanza de Puerto Rico está al alcance de la mano y por eso es que hemos hecho esta alianza”, sostuvo.

En esa misma consulta, varios candidatos del MVC fueron elegidos por primera vez a la Legislatura de Puerto Rico. Mientras que el Proyecto Dignidad, también de reciente creación, obtuvo posiciones tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.

Además, el senador independiente José A. Vargas Vidot revalidó a un segundo término.

Los resultados se dieron en el contexto de hechos políticos sin precedentes en la historia de Puerto Rico, en particular, la renuncia el año previo del gobernador del PNP, Ricardo Rosselló, en medio de masivas protestas que se extendieron más allá del territorio.

La “Alianza” entre el PIP y MVC venía sonando al menos desde el año pasado.

El documento con el texto final de los preacuerdos entre ambas colectividades fue ratificado por la Asamblea Ciudadana Nacional el 19 de noviembre del 2023. Estos preacuerdos fueron resultado de conversaciones entre los comités de diálogo designados por el MVC y el PIP.

El fin de las candidaturas coaligadas

Dalmau y Manuel Natal, coordinador general del MVC y aspirante a la alcaldía de San Juan bajo esa insignia, llegaron a los entendidos sobre la “Alianza” ante el hecho de que en Puerto Rico están prohibidas las candidaturas coaligadas.

Bajo una candidatura coaligada más de un partido puede postular a un mismo candidato.

Desde el 2011, se prohibió este tipo de asociación en Puerto Rico, según dispuesto por el Código Electoral.

En agosto pasado, el Tribunal de Apelaciones en la isla ratificó la decisión del Tribunal de Primera Instancia en contra de la demanda presentada por ambos líderes para que se declarara inconstitucional la prohibición de las candidaturas coaligadas en Puerto Rico.

Básicamente, los tribunales decidieron que los artículos 6.1 y 7.9 del Código Electoral que impiden las coligaciones son constitucionales.

En vista del impedimento en ley, Dalmau argumentó que con la Alianza se trata de derrotar a los partidos de mayoría usando sus propias reglas en las urnas.

Las tres formas de colaboración bajo la “Alianza”

Bajo la Alianza, hay tres modalidades de colaboración que promueven los líderes del PIP y del MVC. La primera es “apoyo mutuo”, es decir, Victoria Ciudadana y el PIP apoyan una misma candidatura para el mismo cargo.

En este caso, aunque ambos partidos cuentan con candidatos a la gobernación y a la comisaría residente, se acordó que el MVC y el PIP apoyarán a Dalmau como candidato a la gobernación como resultado de la Alianza, y a Ana Irma Rivera Lassén (MVC) como candidata a la comisaría.

Un segundo acuerdo bajo la Alianza es el de la “no competencia”. Lo anterior significa que una colectividad no presenta candidatura para un cargo con el objetivo de no competir con la candidatura de la otra colectividad.

Finalmente, los partidos impulsan el acuerdo de “competencia fraternal”, mecanismo mediante el que las colectividades presentarán una o múltiples candidaturas para el mismo cargo.

El también exsenador reconoció que la estrategia puede resultar confusa al principio, y añadió que el reto por los próximos meses será orientar al electorado sobre la forma de votar para favorecer los acuerdos de la Alianza.

“En estos momentos, nosotros tenemos candidatos y candidatas a todos los puestos electivos, legislativos, municipales. Ahora, el gran reto es enseñar a los electores a votar; que puedan votar mixto, por candidatura, y ese va a ser un reto en los próximos 10 meses que lo hemos asumido, y estoy seguro que el país va a poder hacer el cambio necesario”, expuso.

Candidatos de cumplimiento

Desde antes de que fuera anunciado oficialmente a fines del 2023, el junte ya cargaba con una lista de cuestionamientos. Uno de los que repiten líderes de la oposición es que se trata de un “engaño”, ya que las colectividades acordaron presentar ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) candidaturas para las que públicamente no se va a pedir el voto.

“Son candidatos de cumplimiento de ley, la propia ley que obligó y que fue redactada por el PPD y el PNP, esa ley nos obliga a postular candidatos a comisionado residente, la gobernación. Si no lo hiciéramos incumpliríamos la ley, y, por lo tanto, no podríamos aparecer en la papeleta. Así que son candidaturas de cumplimiento, indispensables para hacer esto que hemos llamado la ‘Alianza’ entre MVC y el PIP. Por lo tanto, nosotros hemos cumplido con la ley. Es una imposición del PPD y el PNP, y lo hemos cumplido. Si no lo hiciéramos, incumpliríamos la ley, y por lo tanto, no podríamos aparecer en la papeleta”, planteó Dalmau sobre este particular.

“Nosotros hemos cumplido con la ley. Es una imposición del PPD y el PNP, y lo hemos cumplido, y hemos dicho, con todas sus letras, que nos vamos a apoyar mutuamente; y por lo tanto, Victoria Ciudadana va a a apoyar al candidato a la gobernación del PIP, que es este servidor, y en el caso del PIP, vamos a apoyar a Ana Irma Rivera Lassén como candidata a comisionada residente”, insistió.

PPD presenta demanda para invalidar candidaturas del MVC

La semana pasada trascendió que el PPD presentó un recurso legal para impugnar varias de las candidaturas presentadas por el MVC.

Cuatro candidatos de ese partido presentaron una demanda en la que solicitan descalificar a ocho aspirantes del MVC y a tres del Proyecto Dignidad. Los populares alegan que estos no cumplieron con el requisito de recolección de endosos.

Los representantes de la Alianza plantean que el recogido de endosos no es mandatorio en el caso de métodos alternos de selección de candidatos como los utilizados por MVC.

Una audiencia relativa al caso está pautada para 12 de febrero. En declaraciones a El Nuevo Día, Dalmau catalogó de frívola y cobarde la demanda, además de un acto de desesperación del PPD.

¿Dónde quedará el llamado por la independencia?

Otro punto de supuesta desventaja en cuanto a la Alianza es que la asociación deja en una posición vulnerable al PIP en cuanto a su reclamo en favor de la independencia.

“¿El PIP queda o no en desventaja en términos de su ideal de independencia con esta Alianza?”, preguntó El Diario a Dalmau.

El político contestó: “Al contrario, yo creo que lo que se proyectó en la pasada elección es que por primera vez en la historia política de Puerto Rico, un partido creció siete veces, lo que fueron las elecciones anteriores, y ese fue el caso del Partido Independentista. Incluso, personas que no son independentistas votaron por el Partido Independentista, y yo creo que eso es un paso de lo que es la madurez política del pueblo de Puerto Rico, y por eso es que estoy convencido que las próximas elecciones vamos a poder limpiar la casa con un gobierno efectivo, y por otro lado, lo que tiene que ver con impulsar un proceso de descolonización”.

“¿Ese crecimiento es porque la gente cree en la independencia o es porque usted representa una alternativa distinta?”, indagó este rotativo.

“Yo estoy convencido de que los que votaron por mí no todos son independentistas, y si yo no lo dijera, eso sería una falsificación de la historia política de Puerto Rico. Yo lo que pienso es que muchas personas, sin ser independentistas, dieron el paso para apoyar mi candidatura para limpiar la casa, para poder tener un gobierno honesto, y en su momento, poder hacer un proceso de descolonización; ellos van a apoyar incluso una opción distinta a la que yo creo. Y yo creo que eso es un paso determinante con respecto a lo que es la política en Puerto Rico”, respondió.

Dalmau añadió que el enfoque de su discurso sobre el estatus de Puerto Rico se inclinará al llamado por un proceso de descolonización que incluya a todas las ideologías y sectores en la isla, aunque a nivel personal él defienda la independencia.

“Yo voy a asumir el elemento de lo que tiene que ver un proceso de descolonización, en donde estadistas, partidarios de la libre asociación, independentistas, podamos tener una oportunidad para expresarnos como pueblo democráticamente. Lo que pasa es que en las elecciones generales no se decide eso. En muchos casos, se ha hecho la narrativa de que, si eres estadista, tienes que votar por el PNP; si eres estadolibrista, por el PPD; si tú eres independentistas, tienes que votar por el PIP, y esa no es la verdad. Lo que yo creo que es importante comunicarle al país es que tenemos al alcance de la mano poder limpiar la casa, poder ejecutar con respecto a los asuntos de Gobierno como merece el país; y al mismo tiempo, hacer algo que encamine un proceso hacia la descolonización, y en ese proceso, entonces los estadistas, los estadolibristas, los independentistas, podemos expresarnos democrácticamente”, argumentó.

En ese sentido, consideró que la discusión en Washington sobre el estatus de la isla debe ser uno representativo de las distintas fórmulas viables bajo la Constitución de Estados Unidos.

“Yo creo que tenemos que dar un primer paso entre los que creemos en la estadidad, la independencia y la libre asociación, en conjunto; es decir, ir ante el Congreso y decirle, ‘nosotros discrepamos cuál debe ser el final en cuanto a lo que debe ser el estatus político de Puerto Rico, pero estamos conscientes de que tenemos que tomar el paso para que ustedes tengan que responder en cuanto a opciones, transición, responsabilidades y obligaciones para que el pueblo de Puerto Rico pueda votar con conocimiento de causa con respecto a esas opciones’”, agregó.

En riesgo las franquicias electorales

La Alianza además implica otros riesgos, como la pérdida de la franquicia electoral, reconoció el entrevistado. Sin embargo, aseguró que es uno de los que están dispuestos a tomar como parte de lo que llamó un “cambio de paradigma”.

“Nosotros, cuando conversamos con Victoria Ciudadana, nosotros echamos a un lado lo que eran intereses o egoísmos institucionales pudiendo ser el caso que nosotros no tengamos la inscripción de un partido político, pero pusimos a Puerto Rico por delante y eso es parte de lo que es un cambio en el paradigma de lo que es la política en Puerto Rico”, sostuvo.

“Para retener la franquicia electoral (se necesita) un 2% de los votos íntegros de los partidos políticos, nosotros decidimos que íbamos a poner a Puerto Rico por delante; y, por lo tanto, la campaña se va a concentrar en el voto por candidatura, es decir, una persona que vea la papeleta nacional y vea mi nombre como candidato a la gobernación, al lado hace una marca, y vota por mí por candidatura, o vota por mí por voto mixto, y yo creo que eso es parte del cambio que ha habido en P.R. con respecto a la transformación política del país”, puntualizó.

El papel de la diáspora

En todos estos movimientos, Dalmau reconoce que la diáspora puertorriqueña es clave, contrario a lo que algunos todavía piensan.

Según el independentista, es necesario que los líderes en Puerto Rico creen las condiciones necesarias para que los boricuas que se han mudado, principalmente a EE.UU., debido a la falta de oportunidades económicas y de desarrollo social puedan regresar.

“Yo creo que en Puerto Rico todavía hay una mentalidad de que los que se van de P.R. o han tenido que hacer su vida fuera de P.R. se les penaliza. Sin embargo, yo creo que debe ser una actitud completamente contraria. Muchos de los que se han tenido que ir lo han hecho porque no han tenido oportunidades para el desarrollo en Puerto Rico. Pero quieren estar en su país, y quieren desarrollarse en su país. Por lo tanto, tenemos que crear las condiciones para que puedan regresar los que quieran regresar; y los que no puedan hacerlo, que por lo menos cuando regresen, aunque sea de visita se sientan orgullosos de lo que es su país. Yo creo que en ocasiones no hay la consciencia suficiente de que han sido parte de lo que ha sido el fracaso del modelo político, económico y social del país”, abundó.

“En los últimos tres años, por no decir más, yo he estado en contacto con la diáspora. La diáspora es fundamental; no solamente aquellos que quieren regresar a Puerto Rico para poder tener una oportunidad de empleo y de vivienda y lo que tiene que ver con desarrollarse plenamente; sino aquellos que no pueden volver a Puerto Rico, que vuelvan y se sientan orgullosas de su país. Ese es un compromiso que yo tengo fundamental. He visitado Chicago, Florida, Nueva York, Boston, y la verdad es que parte fundamental de lo que es el desarrollo político, económico y social de Puerto Rico tiene que ser de la mano con la diáspora”, agregó.

El Diario contactó a Natal, pero este no respondió al pedido de entrevista.