López Obrador pidió a Joe Biden regularizar a los mexicanos “trabajan honradamente” en EE.UU.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, informó este martes que pidió a su homólogo Joe Biden regularizar a los migrantes mexicanos que tienen más de cinco años residiendo y trabajando de manera honrada en suelo estadounidense.

Durante una conversación telefónica reciente con el demócrata, presentó una serie de propuestas destinadas a abordar los desafíos migratorios y fortalecer la colaboración entre ambos países en diversos frentes, informó el mandatario mexicano en una conferencia de prensa.

Una de las principales iniciativas propuestas por López Obrador se centra en la regularización migratoria para los ciudadanos mexicanos que han contribuido significativamente a la sociedad estadounidense a lo largo de los años. Esta medida, expuso, busca brindar estabilidad y certeza jurídica a miles de familias mexicanas que han establecido sus vidas en Estados Unidos.

Además de la regularización migratoria, el presidente mexicano propuso otras medidas destinadas a promover la estabilidad y el desarrollo en la región latinoamericana. Entre estas propuestas se incluye la solicitud de una ayuda económica anual de $20,000 millones de dólares para países pobres de América Latina, la suspensión de sanciones a Venezuela con el fin de mitigar la migración y el levantamiento del bloqueo a Cuba.

Asimismo, abogó por mantener los programas de recepción legal de migrantes en Estados Unidos, evitar la construcción de muros y el cierre de la frontera, así como combatir el narcotráfico y el consumo de drogas químicas. También enfatizó la necesidad de regular el comercio de armas de Estados Unidos hacia México para abordar la creciente violencia relacionada con el crimen organizado.

El presidente mexicano reafirmó su compromiso de mantener la cooperación con Estados Unidos, basada en el respeto mutuo y la soberanía de ambas naciones.

Manifestó que las propuestas buscan promover una relación bilateral más equitativa y constructiva, abordando temas críticos como la migración, el desarrollo económico y la seguridad regional.

El diálogo entre México y Estados Unidos en materia migratoria y de cooperación regional continúa siendo un aspecto fundamental en la agenda política de ambos países, con el interés de encontrar soluciones duraderas y beneficiosas para sus ciudadanos.

México no es “una moneda de cambio”

El presidente Andrés Manuel López Obrador también arremetió contra el plan migratorio en discusión en el Senado de Estados Unidos, lo calificó de estrategia electoral y cuestionó su viabilidad.

“Les dijimos que ellos son libres y soberanos como nosotros, y que pueden tomar la política migratoria que consideren más adecuada. Sin embargo, nosotros pensamos que esa política no va a funcionar, que tiene que ver más con lo electoral”, afirmó López Obrador durante su intervención.

López Obrador criticó el uso de México como “moneda de cambio” en asuntos políticos internos de Estados Unidos, especialmente cuando se trata de la aprobación de presupuestos para temas como la guerra en Ucrania.

“Lo que no aceptamos es que va el gobernador de Texas o cualquier senador del Partido Republicano a decir: ‘si no cierran la frontera, no autorizamos presupuesto para la guerra en Ucrania’”, dijo.

“Están planteando cerrar fronteras. ¿Ustedes creen que eso lo aprueben los estadounidenses y los mexicanos? Pero, sobre todo, ¿lo van a aprobar los estadounidenses, las empresas? No aguantan, quizá un día sí, pero una semana no. Entonces, con todo respeto, es demagogia”, añadió.

Sigue leyendo:

• Joe Biden y el presidente de México hablaron sobre los desafíos en la frontera: prevén ampliar las vías legales

• Greg Abbott advirtió que Texas ampliará operativo de seguridad en frontera con México: “No nos limitaremos”

• ¿Quiénes no podrán solicitar asilo en Estados Unidos si se llegase a aprobar el acuerdo migratorio?