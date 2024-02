“Nueva York fue elegida por todo lo que ofrece”: FIFA explica la elección del MetLife Stadium para la final del Mundial 2026

Cada vez falta menos para el inicio de la Copa del Mundo 2026, la cual se llevará a cabo en Canadá, México y Estados Unidos. Recientemente la FIFA dio conocer el calendario, el cual será del 11 de junio al 19 de julio y también algunos recintos que albergarán partidos claves como la inauguración y la final.

Entre los anuncios FIFA confirmó al Estadio Azteca como recinto para el inicio del Mundial, siendo la tercera vez en la historia que el gigante de Ciudad de México albergue un inicio del máximo evento del fútbol mundial.

Por otro lado el MetLife Stadium en New Jersey, casa de los Jets y los Giants de la NFL, fue el recinto elegido para jugarse la gran final del Mundial. Ganándole la puja a otros grandes estadios de Estados Unidos como el AT&T Stadium de Texas o el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Vista externa del MetLife Stadium / AP Photo/Julio Cortez

Recientemente Manolo Zubiría, director de Competiciones de la FIFA, habló en el programa de radio Fútbol de Primera sobre los aspectos que hicieron decidir al organismo en terminar inclinándose por el recinto de Nueva Jersey por encima de las otras opciones para la final del Mundial.

“Cuando uno ve los estadios que hay en este mundial, se da cuenta que hay muchos que podrían perfectamente ser sede de una final”, inició Zubiría. “Había ciertos criterios también de capacidad, capacidad para la prensa y obviamente no todos los estadios de los 16 llegaban a esos criterios. Fue una decisión bastante discutida, casi hasta un par de días, sino es que la noche antes. La elección de Nueva York, y el presidente (Infantino) lo recalcó, tiene muchas cosas por la amplitud de la población que tiene“, explicó.

Pero más allá de las comodidades del estadio o su capacidad, la cual asciende a 82,000 personas, los directivos de la FIFA se inclinaron por el MetLife por todo lo que envuelve su cercanía a la ciudad de Nueva York, conocida también como “la capital del mundo”.

“Para una final de un Mundial, no solamente para los dos equipos de esos dos países que lleguen, sino para el que le gusta el fútbol en todos los países del mundo, va a ser una fiesta. No solamente en MetLife Stadium, sino en toda la zona alrededor de Nueva York. Va a ser una gran fiesta y Nueva York fue elegida no sólo por el estadio, sino por todo lo que ofrece como ciudad”, concluyó el dirigente de la FIFA.

Por ahora queda poco más de dos años para el inicio de la Copa del Mundo 2026. La mayor parte del evento será en Estados Unidos, que contará con 11 de las 16 sedes para este evento; incluyendo la gran final que ya se sabe que será en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

