Brad Pitt es acusado de comportamiento volátil en la película “Legends of the Fall”

De acuerdo con el portal DailyMail, el director Ed Zwick contó en el libro Hits, Flops, and Other Illusions: My Fortysomething Years in Hollywood, cómo fue lidiar con Brad Pitt durante el rodaje de una de las películas más exitosas de esa década