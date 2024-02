Exempleada de Google reveló una pregunta que pocos pueden responder en una entrevista de trabajo de esta empresa

Hasta hace no mucho tiempo, uno de los más grandes sueños y anhelos de miles de personas en todo el mundo era trabajar en una gran empresa como la que es Google, cosa que ha ido cambiado drásticamente luego de la serie de despidos masivos que ha realizado el gigante tecnológico en los últimos meses.

Pese a ello, hay quienes no pierden la esperanza de que, algún día, puedan ocupar un importante puesto en Google, por lo que constantemente están monitoreando las vacantes que la empresa pueda llegar a ofrecer.

Sin embargo, obtener un trabajo en Google no es algo sencillo, ya que deberás pasar una serie de filtros que, finalmente, te llevarán a una entrevista, en donde, generalmente, los reclutadores hacen una pregunta que muy pocos pueden llegar a responder con exactitud.

Muchos creen que Google tiene el ambiente de trabajo “perfecto”. (Foto: M. Spencer Green/AP)

Exempleada de Google revela la curiosa pregunta que la empresa hace en sus entrevistas de trabajo

Una usuaria de TikTok identificada como @hrbitch se hizo viral en días recientes, luego de que en uno de sus clips revelara que ella trabajó para Google y otras empresas relevantes a nivel internacional, compartiendo una particular pregunta que le hacen a las personas en las entrevistas de trabajo.

La mujer dijo ser directora de personal y comentó que la mayoría de los postulantes para un trabajo de Google quedan perplejos ante este cuestionamiento que fue diseñado para poner a prueba su ingenio y rapidez de pensamiento.

La pregunta confusa, y a la vez, curiosa que se hace en una entrevista de trabajo, es la siguiente:

“Hay una cafetería en San Francisco. Tiene oferta y demanda ilimitadas, lo que significa que tiene todos los granos de café, tazas de café y tés del mundo y la línea de clientes se extiende alrededor del bloque. La cafetería tiene aproximadamente 500 pies cuadrados. Entonces, ¿cuántas tazas de café puede producir esta cafetería en un día?”

Como era de esperarse, muchos usuarios intentaron responder a este planteamiento, dando un sinfín de respuestas, que según la exempleada de Google, en realidad, no tiene una respuesta correcta, ya que la pregunta está diseñada simplemente para evaluar la capacidad de los entrevistados de pensar, como se dice, “out of the box”.

Sigue leyendo:

* Google cumple 25 años: 6 momentos claves que han marcado historia

* Empleado de Google fue hallado muerto en un apartamento en Manhattan

* Ingeniero murió al caer desde piso 14 del edificio Google en Nueva York; 2do caso en pocos meses