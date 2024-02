Participante de ‘En Hoy Día Bailamos’ renunció por considerar que Nicky Chávez es “Lucifer”

‘En Hoy Día Bailamos’ tienen una semana de haber comenzado la competencia y en tan poco tiempo ya se están registrando los dramas, y es que Nicky Chávez se quedó sin pareja para demostrar sus pasos en la pista, pues su compañero decidió renunciar.

“Por ahí escuché que Joel dijo que había conocido a la pequeña Lucifer y que ese era uno de los motivos por el cual él estaba abandonando la competencia. Joelito, yo fui muy buena contigo, no entiendo cómo te pudiste asustar con tan poco”, dijo la hija de Julio César Chávez en el programa.

Toni Costa, Aylín Mujica y Osmel Sousa conforman el jurado de la competencia. / Foto: Mezcalent.

“Si te puedo dar un consejo, aparte de desearte lo mejor porque eres un excelente bailarín en hip-hop, es que a la próxima que aceptes un reto no tires la toalla porque se ve medio mal. Gracias por dejarme porque estoy segura de que con mi nuevo bailarín sí voy a llegar a la final“, agregó.

“¿La dejaron vestida y alborotada? La pareja de #NickyChávez abandonó la competencia de #HoyDíaBailamos y dijo: ahora entiendo por qué le dicen Lucifer. ¿Qué pasará este martes con su baile? Te esperamos en #HoyDía mañana martes para saberlo”, fue el mensaje que acompañó el anuncio.

Nicky Chávez se pronuncia en Instagram

“Con que poquito se me asustan. Claramente, mi personalidad no es para todos, pero yo aquí vengo a bailar, no a caerle bien a las personas ni a cambiar mi personalidad por nadie. Como dicen, mejor sola que mal acompañada”, escribió en una historia compartida en la red social de la camarita.

A su vez, agregó lo siguiente: “Pero si lloré poquito, nunca me habían botado de esta forma”.

“¿Y quiénes son esos?”, “Vamos Nicky tu 5% te apoya”, “Es que la Lucifer creía que decir que su papi es Julio Chávez, la iban a aguantar”, “No sé cómo invitan a esa muchacha a participar en cualquier programa, donde quiera que participa la sacan por berrinchuda y prepotente”, “¿Por qué no la expulsan a ella?, es que ya nadie la soporta”, “Que vaya a hacer berrinches en su casa”, “Nicky tu próximo bailarín será mucho mejor”, “Esa niña es muy caprichosa, prepotente y farandulera”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

