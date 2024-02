¿Quién fue el primer eliminado de la competencia ‘Hoy Día Bailamos’, que transmite Telemundo?

El actor cubano Ojani Noa se convirtió en el primer eliminado de la competencia ‘Hoy Día Bailamos’, que transmite Telemundo en sus mañanas de lunes a viernes.

Luego de varias presentaciones, el artista, conocido por su romance en el pasado con JLo se despidió del reality show en el que varias celebridades ponen a prueba sus habilidades en la pista.

Este viernes, el famoso se enfrentó a Daniella Navarro y Jessica Cediel, quienes se salvaron en la competencia.

El voto secreto de Toni Costa terminó de confirmar la salida del cubano, quien no brilló tanto como se esperaba en este concurso. En total, Ojani Noa consiguió seis puntos, que no le fueron suficientes para seguir.

Luego de que Penélope Menchaca le anunciara la decisión, el actor no se mostró muy de acuerdo con lo que eligieron los jueces.

“Con todo el respeto mío para los jueces, no es el hecho de ser cubano, sino que fue una tarea que me dieron para este baile, me la estudié, yo di mis opiniones, mis puntos de vista”, afirmó.

La eliminación de Ojani Noa de ‘Hoy Día Bailamos’

Al escucharlo, la conductora mexicana lo interrumpió y le dijo: “Lo que podemos decir es que triunfaste y te agradecemos que hayas estado aquí, Ojani”.

En la cuenta en Instagram del programa mostraron cómo el cubano habló con los jueces después de que se terminara el show.

En el video se escuchaba al artista agradecer la opinión que le dieron. Además, en los comentarios del video dejó en claro que esto fue una gran experiencia para su vida.

Ojani Noa, el primer eliminado de ‘Hoy Día Bailamos’. Crédito: Mezcalent

“Gracias, gracias a todos. A todo el equipo de Telemundo, ‘Hoy Día’ por esta linda oportunidad. Gracias a los jueces por sus críticas por sus comentarios que en verdad me sirvieron y servirán muchísimo en el futuro Gracias a mis compañeros. Gracias al público. Los quiero”, dijo.

Cada semana irá saliendo una pareja, por lo que las expectativas y el apoyo del público se mantendrán dentro de las distintas emisiones del concurso.

En el jurado de ‘Hoy Día Bailamos’ están Toni Costa, Aylín Mujica y Osmel Sousa, quienes con sus distintas personalidades dan sugerencias a los bailarines y artistas para que mejoren sus presentaciones.

