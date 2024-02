VIDEO: Cristina Porta dejó al descubierto a Maripily Rivera en La Casa de los Famosos 4

La Casa de los Famosos 4 vivió el martes por la noche una dura discusión por la comida. Todo empezó porque Thalí García se comió cinco salchichas y un aguacate.

El público, en el 24/7 ha podido ver que el cuarto tierra en efecto come menos, y que Thalí tiene una dieta especial, que la lleva incluso a no ingerir alimentos como el resto de sus compañeros. Hasta aquí, no existe un problema como tal. Sin embargo, como bien dice Lupillo, no importa lo que la actriz mexicana haga, todo es sacado de contexto y manipulado en su contra.

El tema de este menú de las salchichas y el aguacate tiene un inicio y un final, al menos en cuanto a la discusión. Este empieza con Cristina Porta y sigue e incluso termina con Maripily Rivera. Fueron ellas las que agrandaron el tema llevándolo a punto sin sentido, porque Thalí ni siquiera rebosó el monto que por derecho le pertenece para sus alimentos.

Este tema llegó al resto de la casa, y todos nuevamente empezaron a señalar a Thalí, creando más conflicto en su nombre. Lupillo y los demás habitantes de la casa quisieron defenderla y por esto propusieron la separación del presupuesto. Pero la casa se opuso, y luego las cinco salchichas y el aguacate dejaron de ser un problema, de manera automática.

Cristina dijo que no le molestaba y así los demás se fueron lavando las manos de cara al público del 24/7, que sí lo ve todo. Perola discusión de anoche fue más acalorada y Maripily quedó expuesto, porque cuando Cristina vio que la boricua no contaba su participación en este drama, no la quiso dejar salirse con la suya.

Maripily jamás aceptó su participación real en este tema, de cara al cuarto tierra, la boricua se echó la culpa con tal de evitar más conflicto y así se mantuvo en apariencia leal frente a los compañeros de su equipo.

Pero los fans del 24/7, que sí han visto lo que ha pasado de principio a fin, ahora dudan mucho de la lealtad de Maripily, y creen que en verdad ella podría ser la infiltrada del cuarto tierra.

