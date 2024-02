Yolanda Saldívar, asesina de Selena Quintanilla, revelará “secretos” de la cantante en una serie

"Selena & Yolanda: The Secrets Between Them" promete ser una mirada íntima y reveladora a la vida y la trágica muerte de la icónica cantante Selena Quintanilla, así como a los supuestos secretos que Yolanda Saldívar sostiene haber compartido con ella. El documental será transmitido en Oxygen y ofrecerá una visión intrigante de una historia que ha fascinado al público durante décadas