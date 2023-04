Chris Pérez compartió una foto inédita de más de 30 años junto a Selena Quintanilla

El pasado 31 de marzo se cumplió un año más de la partida física de la cantante Selena Quintanilla y como suele ser costumbre, Chris Pérez siempre termina compartiendo fotos inéditas de momentos especiales que llegaron a vivir mientras fueron novios. Además, subió una bastante especial para él, y es que este domingo una de esas sigue sumando más tiempo tras tener más de tres décadas de haber sido tomada.

“Chicos… Es ese momento. 31 de marzo de 1995. Voy a desaparecer. El 2 de abril (1992) es el siguiente“, fue el mensaje que acompañó las dos postales compartidas en la red social de la camarita.

Pese a las dos fotos tener algunos días de haber sido compartidas, los usuarios de la red social de la camarita siguen expresándose por lo visto en la segunda imagen que resultó ser bastante especial para muchos de ellos, al tiempo que varios destacaron que les parece increíble el hecho de siempre mantenerla tan presente luego de tanto tiempo transcurrido.

A su vez, algunos aprovecharon la oportunidad de enviarle algunas palabras de condolencias en medio de su dolor tras su asesinato que fue a manos de Yolanda Saldívar, quien además se encuentra detenida desde aquel entonces.

“Estaba esperando que publicara, siempre publicas los mejores recuerdos de Selena”, “Lo siento mucho. Si nunca la conocimos y todavía la extrañamos, no puedo imaginar lo que estás sintiendo”, “Puedes destruir el cuerpo pero no el alma. Ella vive en tu espíritu”, “Chris ella siempre te amará aunque no esté físicamente aquí no significa que no te esté mirando, recuerda que no es un adiós, es un hasta luego”, “Es increíble que la tengas tan presente como si fuera ayer”, “Gracias por compartir tus momentos con Selena con nosotros. Se aprecia”, “Admiro tu fuerza de 28 años la sigues recordando, una Diosa sin duda, las nuevas generaciones la aman”, “El amor que tienes por ella es tan puro. Rara vez existe”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Sigue leyendo:

