Amazon vende casas por $26,000: cómo son por dentro y de qué están hechas

Tener una casa es el sueño de millones de personas, pero con los precios actuales de vivienda el deseo parece desvanecese pronto. Sin embargo, siempre hay gente que busca opciones, como @hittaa_jeff, un usuario de TikTok que compró una vivienda prefabricada en Amazon por $24,000 dólares.

El joven compartió en varios videos la experiencia que ha significado para él, el hecho de comprar una casa de precio accesible y las consecuencias que hay que asumir.

Jeff Bryant es el nombre del joven que se arriesgó a invertir la herencia que le dejó su abuelo y encontró que los bienes raíces son una buena opción para invertir.

“Tengo 23 años; acabo de comprar una casa en Amazon“, dice Jeff Bryant en su publicación, quien invita a tomar la tarjeta de crédito y comprar una casa en Amazon, en línea.

En la serie de videos el joven explica que la casa incluye baño y cocineta, y que costaba originalmente $24,000 dólares, pero luego de impuestos subió a $26,000.

Además del cambio de precio surgió otro inconveniente: “Amazon es realmente un lugar peligroso. ¡Ni siquiera sé dónde voy a poner la casa!“

Un representante de Amazon lo convenció de actualizar la casa a una de las versiones con más metros cuadrados y aceptó, luego llegó el momento de entregar la casa y realizar trabajos adicionales.

Jeff tuvo que buscar un terreno para instalar la casa y le cobran $150 dólares a la semana, además la casa no es totalmente como se la imaginaba.

“Mármol falso de plástico, no lo sé…”, dice Jeff en una publicación. “Los techos son muy bajos. Mido 5’8″, así que en realidad no son tan altos”.

La casa no está totalmente desplegada y no está lista para ser habitada, porque su nuevo dueño quiere un terreno más apropiado para instalarla, y el equipo de entrega le ayudará a mudarla cuando encuentre el sitio ideal, lo que supone otros gastos.

Sin embargo, Jeff sabe que todo esto es parte de la inversión inicial, porque no piensa vivir en esta casa y tiene proyectado sacarle provecho alquilándola en Airbnb.

El joven dice estar compartiendo su experiencia para ayudar a otros a pensar en cómo invierten el dinero: “A la gente de mi edad le dicen que no podemos permitirnos comprar una casa, pero yo soy la prueba de que es posible“.

