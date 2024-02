Deco descartó a Rafa Márquez para el FC Barcelona: “Solo sería entrenador del primer equipo en caso de urgencia”

Deco, director deportivo del FC Barcelona, confesó en una entrevista radial que el mexicano Rafael Márquez, entrenador del Barcelona Atlètic, no está considerado para dirigir al primer equipo culé la próxima temporada y solo sería llamado si ocurriera una “urgencia”.

Deco fue consultado sobre la posibilidad de que El ‘Káiser’ tomé el lugar de Xavi Hernández, quien anunció que dejará el club al finalizar la presente temporada. Deco alabó el trabajo de Márquez en el Barcelona B, pero indicó que no está dentro de los nombres que analiza la directiva para la próxima campaña.

Y contó: “Rafa está considerado por nosotros como una persona que está creciendo dentro del club, pero no está pensado para ser el entrenador. Joan (Laporta) dijo que si algo pasara, con urgencia sí, pero la decisión de futuro es algo con lo que hay que ir con bastante análisis”.

“Rafa está haciendo su trabajo y creciendo como entrenador en el filial. Es una experiencia fantástica porque está teniendo bastantes dificultades al perder jugadores por el primer equipo, tiene que buscar juveniles, pierde jugadores por la Selección. Me imagino que eso para un entrenador joven es espectacular porque las dificultades que tienes día a día es lo que te hace crecer, pero Rafa es un entrenador joven que está haciendo su línea. Esperemos que se quede en el Barca por más tiempo porque es importante tener en la casa este nivel de entrenador”, añadió.

Hace unos días, Rafael Márquez fue cuestionado por la salida de Xavi y el estratega mexicano no ocultó su deseo de dirigir al Barcelona.

“Intentaré seguirme preparando para cuando llegue el momento esté lo mejor preparado. A una oportunidad así no le puedes decir que no y si llega intentaré estar disponible e intentaré hacer lo mejor posible”, declaró en rueda de prensa.

Consenso por el nuevo entrenador del FC Barcelona

“El entrenador será consensuado entre el presidente y yo. ¿Alemán? No hablamos de ningún entrenador. Primero queremos saber qué queremos hacer y a dónde vamos antes de hablar con cualquier entrenador”, explicó Deco, en clara referencia a Hansi Flick, quien parece ser el míster con más opciones ahora mismo.

Otro que tendría opciones en la lista sería Thiago Motta, pero Deco parece casi dejarlo a un lado con sus respuesta en esta entrevista.

Sobre el italiano, también exfutbolista del Barça como Márquez, señaló que “no he visto muchos partidos del Bologna. Sí que está haciendo buen trabajo, pero no hay nada de esto y hace muchos años que no hablo con él”, sostuvo el directivo azulgrana.

Hay que destacar igualmente las palabras de Deco sobre el perfil de entrenador que buscan en el club. “Yo puedo opinar de entrenadores que he tenido como jugador y otros que voy siguiendo pero para hacer un análisis hay que tener más datos y profundizar más. Queremos el mismo perfil de hoy. Alguien que sea capaz de adaptarse a las necesidades del club, que se adapte y confíe en jugadores jóvenes que crecen, que no podremos hacer grandes fichajes, que haya un equilibrio de plantilla. Necesitamos un entrenador que sepa lo que es el Barça y entienda nuestra realidad actual”, reveló.

