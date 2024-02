El kiwi mejora la vitalidad y el estado de ánimo, según un estudio

Un estudio de la Universidad de Otago revela que el consumo de kiwi puede aumentar la vitalidad, mejorar el ánimo, la calidad de sueño y la actividad física.

La investigación publicada en The British Journal of Nutrition, evaluó 155 adultos con deficiencias de vitamina C, a quienes intentaron llenar ese vacío con una intervención dietética de 8 semanas.

El estudio consistió en el consumo diario de un suplemento de vitamina C, un placebo o dos kiwis y un reporte sobre vitalidad, estado de ánimo, prosperidad, calidad y cantidad del sueño y actividad física a través de una encuesta telefónica.

Tras la revisión de la muestra, los investigadores descubrieron que la suplementación con kiwi mejoró la vitalidad y el estado de ánimo en cuatro días. El kiwi es fuente de nutrientes que ayuda a varios procesos del organismo, indica un estudio.

Los mejores resultados se obtuvieron entre los 14 y 16 días. La vitamina C, por otro lado, mejoró marginalmente el estado de ánimo hasta el día 12, indica el estudio.

El kiwi contiene sustancias que pueden promover un mejor sueño. Crédito: Nataliya Arzamasova | Shutterstock

Ben Fletcher, realizó la investigación como parte de su doctorado en Otago, y destaca que “comprender los matices de cuándo y cómo ocurren estos efectos en el día a día contribuye a nuestro conocimiento de los beneficios potenciales de los alimentos y suplementos ricos en vitamina C. sobre salud mental”.

“Esto nos ayuda a ver que lo que comemos puede tener un impacto relativamente rápido en cómo nos sentimos”, agrega.

Explica que todos los participantes tenían una salud mental relativamente buena, por lo que tenían poco margen de mejora, pero aun así informaron los beneficios de las intervenciones con kiwi o vitamina C, reseña un trabajo publicado por News Medical.

Estudio revela la importancia de la alimentación en el estado de ánimo

Los kiwis son una fruta rica en fibra, minerales, vitaminas y mucha agua, que benefician la regulación intestinal. Además, son muy ricos en vitamina C que protege al sistema inmune. Crédito: PhotoMIX Ltd. | Pexels

Por su parte, el profesor Tamlin Conner, del Departamento de Psicología, coautora del proyecto dice que “es fantástico que la gente sepa que pequeños cambios en su dieta, como añadir kiwi, podrían marcar una diferencia en cómo se sienten cada día”.

Conner dice que una investigación limitada ha evaluado la rapidez con la que se producen mejoras en el estado de ánimo después de introducir suplementos de vitamina C o fuentes de alimentos integrales.

La deficiencia de vitamina C se asocia con una mayor depresión y deterioro cognitivo, mientras que su consumo a mejoras del estado de ánimo, la vitalidad, el bienestar y una menor depresión.

Aunque a los participantes del estudio se les proporcionó tabletas de vitamina C y mostraron algunas mejoras, “el estudio subraya los posibles efectos sinérgicos del consumo de alimentos integrales como el kiwi”.

“Fomentamos un enfoque holístico de la nutrición y el bienestar, incorporando a la dieta diversos alimentos ricos en nutrientes”.

El profesor Conner destaca que este tipo de estudio introduce una metodología novedosa en la investigación nutricional, además de las implicaciones directas para las personas que buscan mejorar su bienestar mental.

“El uso de encuestas intensivas con teléfonos inteligentes ofrece una comprensión en tiempo real de los cambios diarios en los resultados relacionados con el estado de ánimo”, agrega.

