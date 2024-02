Julio Iglesias contará su vida en serie para Netflix al estilo de Luis Miguel

El cantante español Julio Iglesias cerró un acuerdo con Netflix para llevar su vida y carrera a la pantalla en una serie biográfica al estilo de Luis Miguel.

La serie, actualmente en desarrollo, se centrará en la trayectoria de Julio Iglesias, quien se convirtió en el primer artista no angloparlante en ingresar con éxito a los mercados estadounidense y asiático, alcanzando una fama universal. A lo largo de más de cinco décadas de carrera, Iglesias ha grabado y cantado en 12 idiomas.

“Después de tantas especulaciones, libros y documentales en los que no he estado involucrado, por primera vez he decidido contar la verdad sobre mi vida a una compañía universal como Netflix”, declaró Iglesias en un comunicado oficial.

“Después de mucha deliberación, finalmente, una carta muy conmovedora enviada por Bela Bajaria (directora de contenidos de Netflix) fue suficiente para convencerme de que Netflix era la compañía ideal para desarrollar este proyecto. Me siento agradecido con muchas personas de muchos países que me han apoyado y han impulsado mi vida”.

Diego Ávalos, vicepresidente de contenido de Netflix, expresó su gratitud hacia Iglesias por confiar en la plataforma para contar su historia.

“Todos sabemos que su talento y tenacidad son únicos en el mundo. Ahora, tendremos la oportunidad de ver más allá de las luces, las imágenes en las revistas, los discos de oro y realmente conocer en profundidad a una persona excepcional que ha acompañado y acompañará a muchas generaciones en cada rincón del planeta”, dijo Ávalos.

La vida de Julio Iglesias está llena de giros, desde sus inicios en las filas juveniles del Real Madrid hasta su transformación en uno de los artistas españoles más exitosos en la historia de la música contemporánea. Después de un accidente que puso fin a su carrera futbolística, Iglesias se dedicó por completo a la música, conquistando audiencias en todo el mundo y colaborando con algunas de las figuras más destacadas de la industria, como Frank Sinatra y Stevie Wonder, entre otros.

Netflix no reveló cuando estima estrenar la serie sobre Julio Iglesias.

