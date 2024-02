Las cinco personas que podrían asumir las funciones del rey Carlos III en caso de que se ausente 

Las alarmas se encendieron esta semana con el anuncio de que el rey Carlos III, del Reino Unido, tiene cáncer y, aunque son pocos los detalles que se conocen sobre su salud, ya ha surgido información de quiénes podrían hacer sus funciones mientras se ausenta para cumplir con sus tratamientos médicos.

En un reportaje hecho por ‘Al Rojo Vivo’ explicaron quiénes son las personas que pueden hacer algunas tareas del monarca en caso de que no pueda hacerlo por alguna razón en particular.

En el programa explicaron que la Constitución británica fija que si el rey tiene que ausentarse por un largo periodo, debe consignar consejeros de su propia familia para que asuman sus funciones.

Con esta norma están como opciones Camilla Parker, esposa del rey, pero también William y Kate Middleton, los príncipes de Gales.

En la lista también entra la princesa Ana y Eduardo, quien tiene el título de duque de Edimburgo.

¿Qué pasa con el príncipe Harry y Meghan Markle? No ayudarían al rey Carlos III

Stephanie Petit, corresponsal para la realeza para la revista People, dio algunos detalles al programa de Telemundo y explicó que el príncipe William no es una opción para ayudar con las funciones del rey. “Es poco probable que veamos al príncipe William asumir alguna de las responsabilidades de su padre en este momento por lo que sabemos. El Palacio ha dicho que el rey seguirá trabajando en la medida de lo posible y que William seguirá haciendo lo suyo”.

Por su parte, Michael Holden, corresponsal de Reuters, afirmó: “Creo que como en cualquier familia, la salud de su padre está por encima de cualquier pelea que puedan haber tenido por otros asuntos”.

Esta situación, sin embargo, hace difícil que el príncipe Harry regrese a la realeza, según explica Gabriela Morales, experta en la monarquía británica.

“Difícilmente veo que Harry pueda regresar a la vida activa como royal a trabajar, a ir eventos públicos, firmar documentos, entre otros. Primero porque no vive en Reino Unido, tiene una vida hecha en California. Segundo, porque creo que Meghan no se lo permitiría tan fácilmente. Ella no quiere estar dentro de ese sistema”, consideró.

Morales indicó que además de Harry y el príncipe Andrés, quien cayó en desgracia por aparecer en los documentos de Jeffrey Epstein, no podrían ocupar el puesto de consejeros. Lo mismo ocurre con sus hijas Beatriz y Eugene porque no trabajan como royals.

Sigue Leyendo más del rey Carlos III aquí:

· Aseguran que la Familia Real no estaba enterada de la cirugía de Kate Middleton

· El rey Carlos III sale del hospital tras un procedimiento de próstata

· Kate Middleton estaría preparando su regreso a los deberes públicos tras cirugía abdominal