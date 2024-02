Ryan Gosling reveló que casi rechaza el papel de Ken en “Barbie”

Sin importar los elogios que ha recibido por su papel en la película “Barbie”, Ryan Gosling se resistió en un principio a interpretar a Ken en la cinta dirigida por Greta Gerwig. Para el actor no fue fácil encarar el reto de ponerse en la piel del famoso muñeco, pero finalmente lo asumió como un desafío.

En una entrevista con la revista Variety, el intérprete contó que efectivamente fue el papel “más difícil” de su carrera, y dijo que inicialmente lo rechazó por ciertas cuestiones de agenda y por las inquietudes que le generaba el encarnar al juguete ícono de la cultura pop.

Finalmente, el actor aceptó el desafío luego de que Gerwig y Margot Robbie, su coprotagonista en el film, insistieran durante meses para que él se uniera al proyecto. “Cuando les preguntaba a mis agentes a quiénes habían conseguido para hacer de Ken, ellos me decían: ‘Greta dice que eres tú’”, recordó. Entonces pensó: “¿Quién soy yo para discutir con ellas?’ Tenían una visión, creían en ella y creían que yo debía hacerlo más de lo que yo creía que no debía, entonces en cierto momento pensé: ‘Ellas ven algo que yo no veo’. Me llevó un tiempo entenderlo, pero finalmente lo comprendí”, explicó.

Ryan Gosling y Margot Robbie colaboraron para que Barbie fuera la película más taquillera del 2023. Foto: Mezcalent. Crédito: Mezcalent

Ya incorporado al rodaje, Gosling recordó que muchas veces regresaba a su casa y se preguntaba qué estaba haciendo, y contó que su esposa, Eva Mendes, le decía que se inspirara en el universo de la muñeca. “Cada toma se convertía en una oportunidad en la que debía lograr que Barbie se fijara en mí”, apuntó el artista.

Por su papel, Gosling está nominado en la categoría de mejor actor de reparto en los Premios Oscar, que se entregarán en marzo. Si bien el intérprete recibió emocionado el reconocimiento, también criticó las omisiones de la Academia de Robbie en la categoría a Mejor actriz y de Gerwig a Mejor director.

