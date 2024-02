Alexis Vega se centra en un nuevo esquema de juego con el Toluca: “Poco a poco me he ido incorporando”

El delantero mexicano y nuevo jugador de los Diablos Rojos del Toluca, Alexis Vega, ofreció su primera conferencia de prensa luego de firmar con su nuevo equipo para el presente torneo Clausura 2024 de la Liga MX; durante sus palabras ofreció detalles del proceso de adaptación que ha venido realizando en los últimos días tras abandonar las filas de las Chivas Rayadas de Guadalajara y cambiar su pensamiento de juego para el que utilizan en su nueva institución.

“Poco a poco me he ido incorporando, no quiero apresurarme, venía de dos semanas y media sin tocar balón, después entrenamiento, liga, Concachampions, es poco a poco, me parece que fueron primero 20 minutos, ahora 45 y ahí hasta los 90 para que pueda seguir trabajando”, expresó el también atacante de la selección mexicana que espera demostrar todas sus habilidades con su nuevo club.

Es importante recordar que Alexis Vega ya logró anotar el primer gol de la temporada en su debut con los Diablos ante el Club León el pasado fin de semana; a pesar de eso detalló que tendrá nuevas funciones dentro de la institución deportiva para apoyar al equipo a sumar la mayor cantidad de puntos posibles para poder avanzar a la Liguilla del campeonato y además luchar por el título de campeón de la Liga MX.

“Los goles te dan muchísima confianza, mis compañeros me facilitaron el trabajo, ahora lo que me toca que es definir, tratar de hacerlo de la mejor manera, ser más contundente, el equipo juega bastante bien, genera muchísimas jugadas de peligro y son altas las oportunidades de anotar, esto es gracias al trabajo del equipo, yo encantado”, enfatizó el jugador azteca.

El delantero también habló sobre el trabajo que tendrán que realizar este fin de semana al enfrentarse contra los Rayos del Necaxa en la jornada 6 del torneo Clausura 2024 de la Liga MX en el Estadio Victoria para sumar tres puntos más.

“Un rival complejo, que pesa en su cancha, tenemos que ir a proponer ese partido, no va a ser un partido fácil, pero estamos trabajando fuerte, va a ser un gran partido y si seguimos trabajando como venimos haciendo vamos a jugar un buen futbol, que le gusta a la gente y sobre todo poder ganar en el resultado”, concluyó.

Los Diablos Rojos del Toluca se ubican actualmente en la séptima posición de la tabla de clasificación del torneo Clausura 2024 de la Liga MX con un total de ocho puntos acumulados producto de dos victorias, dos empates y una derrota en los cinco partidos jugados hasta la fecha.

Sigue leyendo:

–Concacaf revela su ránking de los mejores equipos; el América comanda la lista

–Super Bowl: Fred Warner confía en poder vencer el juego de Patrick Mahomes y Travis Kelce

–Patrick Mahomes sueña con poder estar presente en la final del Mundial de 2026