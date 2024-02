Donald Trump prometió proteger derechos de los propietarios de armas de regresar a la Casa Blanca

Donald Trump, expresidente de Estados Unidos prometió este viernes proteger los derechos de los propietarios de armas si regresa a la Casa Blanca en las elecciones de noviembre, compitiendo presumiblemente con la reelección de Joe Biden.

Durante el foro presidencial de la Asociación Nacional del Rifle en Harrisburg (Pensilvania), afirmó enfáticamente: “Nadie pondrá un dedo sobre sus armas de fuego. Eso no ocurrirá”.

Este compromiso reafirma su apoyo a los derechos de compra y portación de armas, una prioridad para muchos votantes republicanos, publicó la agencia de noticias Efe.

Donald Trump, en su octavo discurso junto a la NRA, destacó su papel como defensor de la Segunda Enmienda, señalando: “Lo único que se interpone entre ustedes y la negación de los derechos de la Segunda Enmienda soy yo”.

Su respaldo llega en un momento complicado para la Asociación Nacional del Rifle, tras la dimisión de su director ejecutivo Wayne LaPierre, acusado de malversación de fondos.

El expresidente criticó también la gestión de Joe Biden en la crisis fronteriza y afirmó que afectará desproporcionadamente a distintas comunidades. Propuso sanciones penales para los altos funcionarios de la administración demócrata que no apliquen la ley migratoria vigente, prometiendo restaurar “el orden, la cordura y la justicia” en el país.

Con victorias en Iowa, Nuevo Hampshire, Nevada e Islas Vírgenes de Estados Unidos, Donald Trump se prepara para enfrentar las primarias en Carolina del Sur el 24 de febrero contra la exgobernadora del estado, Nikki Haley.

La promesa de Trump sobre la Segunda Enmienda resuena fuertemente entre los republicanos en un año electoral crucial.

Donald Trump con contundente victoria

Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, logró el jueves una contundente victoria en los caucus de Nevada y también en las Islas Vírgenes, consolidando su camino hacia la nominación republicana para las elecciones presidenciales de noviembre. Sus victorias en Iowa, Nuevo Hampshire, Nevada e Islas Vírgenes lo acercan a los 1.215 delegados necesarios para asegurar oficialmente su candidatura.

En Nevada, con apenas un 1% de escrutinio, medios como The New York Times y The Washington Post ya lo declaraban ganador con un 97,6% de los votos, superando a su contrincante Ryan Binkle, un pastor con escasa notoriedad de Texas, quien obtuvo el 2,4%.

La campaña de Trump emitió un comunicado agradeciendo a sus seguidores: “Ustedes son la razón por la que voy a hacer América grande de nuevo. A lo largo de cada caza de brujas, redada, acusación y arresto, nunca te fuiste de mi lado. Siempre te amaré por eso. Soy la única persona que puede parar a Joe Biden”.

En las Islas Vírgenes, Trump obtuvo una victoria sólida sin haber realizado campaña, y aseguró así al menos el 75% de los votos frente al 25% de Nikki Haley.

Aún queda por determinar si la ejecutiva republicana decidirá si en los ‘caucus’ de las Islas Vírgenes de Estados Unidos se asignarán nueve o cuatro delegados.

