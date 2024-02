Michelle Vieth disfruta su soltería tras 20 años

Michelle Vieth confirma que se encuentra soltera, pero gozando esta nueva experiencia para ella, pues desde hace más de dos décadas no había estado fuera de una relación amorosa y ahora quiere trabajar en su amor propio.

“Ahorita no tengo pareja. Estoy soltera, gracias a Dios, feliz y contenta, disfrutando esta etapa por primera vez en mi vida, porque es la primera vez que estoy soltera después de veintitantos años de estar en pareja; entonces agradecida, disfrutándola, conociéndola.

“Y trabajando en mí porque yo no puedo dar un amor que no me doy a mí; entonces, empezamos por uno y ya que uno esté preparado, pues que venga lo que tenga que venir”.

La mexicana anuncia el estreno del programa “¡Qué Buena Hora!” (TelevisaUnivision), que conducirá al lado de Omar Fierro y Nicola Porcella, y donde espera poder tener un reencuentro con sus ex compañeras de la telenovela “Soñadoras”.

“Me encantaría que vengan al programa, le voy a decir al jefe, ¡qué buena idea! Estaría increíble que pudiéramos hacer algo, en redes nos lo han pedido muchísimo y espero pronto poder materializarlo.

“Es más, llevamos como unos 6 años entre que Aracely (Arámbula), Arath (de la Torre), la misma Angélica (Vale) y yo, hemos querido como que reunirnos fuera de cámaras y no hemos podido. De verdad que ha sido muchísimo trabajo, gracias a Dios”.

Michelle agradece el apoyo que ha recibido de la gente para poder reconstruir el hotel que poseé ella y su familia en Acapulco, pues quedó destruido luego del paso del huracán Otis.

“De 50 cuartos que tenía el hotel, ahora en Navidad pudimos activar 20 y agradecida porque la ayuda de la gente ha sido maravillosa. Los acapulqueños nos hemos apoyado entre nosotros, el ‘gofundme’ que hicieron mis hijos, hasta el día de hoy, sigue recibiendo donaciones.

“Hicimos algo muy padre, que toda la gente que nos donó a nosotros a través de esta plataforma, personalmente en un pilar del hotel, yo estoy dibujando una piedra con el nombre de las personas que nos ayudaron.

“Cualquiera puede meterse y puede ver. Somos cien por ciento transparentes (con las donaciones), mi hija es la que está subiendo los updates y las fotografías”.

