Antonio Briseño no le teme a las críticas contra Chivas de Guadalajara: “Sabemos qué cosas con mentiras y verdades”

El futbolista y uno de los zagueros principales de las Chivas Rayadas de Guadalajara, Antonmio ‘Pollo’ Briseño, decidió hablar sobre la polémica que se ha registrado en los últimos días sobre cómo se maneja el club con respecto a las contrataciones de jugadores con doble nacionalidad; este hecho ga generado una ola de críticas y controvercias por parte de la fanaticada al recordar que el Rebaño Sagrado posee una regla en la que solo pueden formar parte de él futbolistas mexicanos.

Durante una entrevista ofrecida al periodista de TUDN, Mafer Alonso, el Pollo Briseño decidió pronunciars sobre las bromas que se leen y comparten en redes sociales. Sin embargo, asguró que con la experiencia que poseen en la institución rojiblanca ya saben como manejar este tipo de temas.

“Son cosas que pasan fuera, pero sí llega, se hace broma de lo que llega, de lo que se dice. Las redes sociales te tienen tan cerca de todas las noticias y se llegan a tocar cualquier punto, pero con la experiencia que tenemos no dejamos que se nos toquen esas fibras sensibles”, expresó el futbolista.

“Sabemos qué cosas son mentiras, cosas verdades, cosas que inventan, que sí, al final llegan, sabemos equilibrar eso y hasta qué punto te puedes creer una noticia o no y que no repercuta dentro del vestidor”, agregó en sus declaraciones.

Para finalizar, el Pollo Briseño reconoció que en el interior de las Chivas Rayadas de Guadalajara se han colocado una coraza para combatir este tipo de críticas tanto por parte de la directiva como de los jugadores; asimismo admitió que en la mayoría de todos estos ataques terminan reflejando un aumento del proceso comunicacional de la institución.

“La vedad no nos interesa eso, es un tema más controversial para que la gente empiece a comentar, los comentaristas digan cosas, el rating suba. Sabemos que son mexicanos, mexicanos de nacimiento. “Es algo que a nosotros no nos afecta, es algo que más bien haya polémica en las mesas de debate, nada más por eso y sabemos de qué somos capaces como grupo. Son grandes jugadores que entre comillas tienen ese detalle que dicen que no son mexicanos, pero lo vemos de tal manera que nos vienen a ayudar, aportan, suman, son tipos humildes, trabajadores”, concluyó.

