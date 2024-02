‘Toto’ Salvio muestra su enojo y pide que cambien los horarios de los juegos para los Pumas de la UNAM

El futbolista de los Pumas de la UNAM, Eduardo ‘Toto’ Salvio, decidió hablar sobre la decisión tomada por las autoridades de la Liga MX de enfrentar los partidos de sus respectivas jornadas al mediodía en C.U. y aseguró que este hecho es “odiado” por todos los miembros de la plantilla debido a lo complicado que es jugar a esa hora por tanto calor que se siente en el terreno de juego.

Estas declaraciones las realizó durante una conferencia de prensa en la que también aseguró que los felinos no logran sacar ningún tipo de ventaja de localía al jugar a esta hora debido a las altas temperaturas que se registran en el mencionado horario.

“Ya hace tiempo quería hablar de esto, en lo personal para mí es lo peor que hay jugar a las 12, espero que el que nos ponga el horario venga a jugar con nosotros algún día, ya me acostumbré a la altura y todo, pero venir a jugar a las 12 del mediodía que nunca nos toca nublado, siempre hay un sol tremendo, no es nada bueno”, expresó.

“Todos odiamos jugar en este horario. No sé sinceramente por qué lo hacen o creen que el equipo saca alguna ventaja, no es así, la única ventaja que podamos llegar a sacar puede ser por el tema de la altura. A nosotros no nos gusta porque la cancha termina seca, no se hace el juego que se practica durante la semana. No sé quién maneja esto, si el club o la Liga, pero espero que más adelante nos saquen estos horarios”, agregó Salvio.

Estas declaraciones las realizó debido a que los Pumas de la UNAM se enfrentarán justamente este domingo 11 de febrero ante el Club Puebla al mediodía en la jornada 6 del torneo Clausura 2024 de la Liga MX; el cual se suma auna serie de horarios vespertinos que han protagonizado en este arranque de año. Actualmente los Pumas de la UNAM se ubican en la novena posición del campeonato con un total de ocho puntos producto de dos victorias, dos empates y una derrota.

Para finalizar, el extremo argentino de 33 años se mostró esperanzado de poder renovar su contrato con el club debido a que tiene un acuerdo vigente hasta junio de 2024.

“Es algo que ya hemos hablado con la dirigencia, ellos saben que si realmente yo me quede, me voy a quedar, mi deseo es quedarme, me gustaría quedarme muchos años en Pumas, pero no depende de mí, depende del club. Espero se pueda resolver en estos meses”, concluyó el ‘Toto’ Salvio.

