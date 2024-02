Miles de oficinas convertidas en apartamentos: realidad post pandemia en Nueva York y otras ciudades de EE.UU.

Desde el trabajo remoto impuesto por la pandemia del coronavirus, la realidad de Nueva York y otras grandes ciudades cambió, dejando sin uso muchas oficinas y hasta edificios completos de gran altura, mientras la necesidad de viviendas no ha dejado de crecer.

La situación ha generado grandes cambios y retos en la economía y el paisaje urbano en una metrópolis como Nueva York, llena de rascacielos y espacios corporativos, a cuyo alrededor se establecieron además comercios para suplir las demandas básicas de los trabajadores, como restaurantes, bares, agencias bancarias, hoteles, papelerías, tiendas y salones de belleza y uñas.

Actualmente 55,339 oficinas se están convirtiendo en apartamentos en todo el país que se espera que ingresen al mercado en los próximos años. Esa cifra se ha cuadriplicado en comparación con 2021, destacó RentCafé, un portal nacional inmobiliario.

Dos ciudades lideran este fenómeno en EE.UU.: Washington DC y Nueva York con 5,820 y 5,215 conversiones, respectivamente. En un lejano 3er lugar se sitúa Dallas con 3,163; seguida por Chicago (2,822) y Los Ángeles (2,442). Todos estos números reflejan la creciente tendencia de reutilizar espacios de oficinas en unidades residenciales.

Las cifras de Nueva York representan un aumento de 18% con respecto al año pasado y se disparan al primer lugar en todo EE.UU. cuando se habla a futuro, con 11,485 apartamentos proyectados a partir de oficinas.

En el Distrito Financiero, la torre 25 Water Street -antes conocida como 4 New York Plaza- erigida en 1969 es uno de los proyectos de conversión de oficinas más grandes jamás emprendidos en todo el país y se transformará en 1,263 apartamentos. El edificio sirvió anteriormente como sede del periódico Daily News y J.P. Morgan, entre muchas otras empresas.

En el área triestatal Manhattan lidera con 2,609 conversiones de oficinas en apartamentos seguido por el norte de Nueva Jersey (742), White Plains (708), la zona central de Nueva Jersey (616) y Brooklyn con 540 nuevas unidades.

Los viajes de negocios también han caído con el trabajo remoto. Así, además de las oficinas 2,138 apartamentos están en camino de convertirse a partir de hoteles reutilizados y 1,502 desde hoteles en desuso. También aproximadamente 1,000 apartamentos saldrían de fábricas, 880 de antiguos almacenes y 445 de escuelas en todo el país.

Asumiendo que esta realidad de trabajar fuera de casa no cambiará a mediano plazo, la alcaldía de NYC y la gobernación han hablado desde 2021 de convertir algunos espacios de oficinas vacíos en viviendas, a través de un plan llamado “Making New York Work for Everyone”.

También con la avalancha migratoria que se inició en la primavera de 2022 muchos hoteles han sido establecidos como albergues en NYC y otras ciudades del país, aunque en esos casos los edificios no han sufrido grandes reformas físicas.

En NYC más de 100 hoteles se han convertido en refugios de emergencia, a un costo estimado que supera los mil millones de dólares y la población en refugios subió 53% en el último año fiscal, arreciando la necesidad de viviendas asequibles a mediano plazo.

El informe completo que incluye gráficos interactivos y vistas de las calles de algunos proyectos de reutilización adaptativa en EE.UU. está disponible en RentCafé.