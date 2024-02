Super Bowl: Encuesta muestra lo que los espectadores rechazan el día del gran juego

Según The American Survey, en una encuesta para What If Media Group, el 83% de los estadounidenses no tienen ningún interés en ninguna actividad de juegos de apuestas relacionadas con el Super Bowl.

Las aplicaciones de apuestas deportivas están listas para gastar más de $1,000 millones de dólares en publicidad relacionada con el Super Bowl este fin de semana, pero no hay que dejarse engañar por esa cifra, pues según la encuesta, la mayoría de espectadores no están interesados en ellas.

“Una avalancha de anuncios en los últimos años de compañías como DraftKings y FanDuel hace que muchos se pregunten si los medios deportivos son cómplices de criar una nueva generación de adictos al juego”, dice el reporte de What If Media Group. “Si bien las tendencias en el juego juvenil son ciertamente motivo de preocupación, menos del 10% de nuestros encuestados planean apostar en el Super Bowl a través de una aplicación de apuestas deportivas”.

Igualmente sorprendente es que sólo el 24% de los espectadores tiene intención de pedir comida para la ocasión: “Aunque devorar cajas de pizza y alitas sigue siendo un alimento básico del Super Bowl para casi una cuarta parte de nuestros encuestados, muchos más estadounidenses (57%) prefieren ver la transmisión antes que comer comida preparada en casa. El 14% de los espectadores no tiene ninguna intención de picar nada”, explica What If Media Group.

El domingo, las empresas de comida rápida y las casas de apuestas deportivas en línea desembolsarán más de $7 millones de dólares por cada 30 segundos de publicidad.

Pero, independientemente de la avalancha comercial cada vez más costosa y de lo que parece comunicar sobre el estado de la cultura americana, la mayoría de los estadounidenses se contentan con una velada sencilla y una comida casera.

Los datos reportados por The American Survey se basan en al menos 13,500 respuestas de 500,000 usuarios diarios encuestados aleatoriamente en los Estados Unidos.

What If Media Group es una empresa de marketing con sede en Fort Lee, Nueva Jersey. Para más datos sobre la encuesta, ingrese aquí.

