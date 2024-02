Xavi Hernández dijo sentirse “más motivado” como entrenador desde que anunció que dejaría el FC Barcelona

Xavi Hernández, actual entrenador del FC Barcelona, expresó que se siente “más motivado” para enfrentar lo que resta de la temporada, sabiendo que su tiempo en el cargo se acaba después de anunciar su partida del club culé al final de la presente campaña.

En una conferencia de prensa citada por EFE, el entrenador afirmó que su enfoque está únicamente en el próximo partido contra el Granada, descartando cualquier reconsideración sobre su decisión de abandonar el banquillo azulgrana el 30 de junio próximo.

“Dejé claro mi punto de vista, no hay necesidad de cambiar nada. Estoy concentrado en el día a día. Creo que la decisión fue la correcta, el club necesitaba un cambio de rumbo. No pienso más allá del partido de mañana, no tengo en mente ni Vigo ni Nápoles. Mi decisión sigue siendo firme”, señaló.

Xavi también cumplió su promesa hecha tras el partido contra el Alavés, donde se produjo la expulsión de Vitor Roque, de no volver a comentar sobre los árbitros, y evitó valorar las decisiones de los comités de Competición y de Apelación respecto a la segunda amonestación del jugador brasileño.

El enfoque del entrenador está en sumar los tres puntos ante el Granada, aunque reconoció que estará atento al partido entre el Real Madrid y el Girona: “No podemos permitirnos errores como el partido contra el Villarreal. Estaremos pendientes del partido de hoy y también del rendimiento del Atlético”.

Xavi elogió a su próximo rival, el Granada, a pesar de su posición en la tabla y su situación en la liga. “Con Alexander Medina como técnico, han mejorado su defensa. Anticipamos un partido defensivo, donde será complicado crear oportunidades. Aunque estén en la penúltima posición, merecen mejores resultados”.

Además, destacó que el empate (2-2) en el partido de la primera vuelta en el Nuevo Los Cármenes “supone una motivación adicional” tanto para él como para los jugadores.

