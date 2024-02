El mexicano Santiago Giménez “no es un verdadero talento”, segun exjugador neerlandés

Santiago Giménez, el delantero mexicano del Feyenoord, enfrenta un período complicado en la temporada, ya que ha pasado cinco partidos sin marcar gol, lo que ha provocado nuevas críticas de la prensa neerlandesa.

El exjugador y extécnico Aad de Mos, con experiencia en clubes como Ajax y PSV, ha comentado sobre la situación de Giménez, sugiriendo que su rendimiento actual puede estar por debajo de las expectativas que generó en el pasado.

“Estos son jugadores hechos, no verdaderos talentos. Son jugadores de futbol promedio que, por suerte en el casino, terminaron en un planeta al que no pertenecen. Las cosas van bien por un tiempo y luego todos las siguen. Pero en cuanto las cosas empeoran, no pueden recurrir a su talento. Y eso no se puede resolver sólo con la ética laboral”, señaló De Mos para el medio neerlandés Trouw.

ℹ Santiago Gimenez is absent today due to an injury. https://t.co/gUfnhp4ZQp — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) February 11, 2024

Giménez ha tenido un bajo rendimiento en los últimos ocho partidos desde diciembre, con solo un gol marcado contra el NEC el 14 de enero en Eredivisie. En los últimos cinco partidos, incluyendo tres de liga y dos de copa, no ha logrado marcar.

Antes de esta racha de baja productividad, Giménez destacó con 20 goles, lo que lo colocó como el segundo máximo goleador de la Eredivisie, solo detrás de Evagelos Pavlidis del AZ.

Recientemente, Giménez estuvo ausente en el partido del Feyenoord contra el Sparta Rotterdam debido a una lesión, según el comunicado del club en su cuenta de redes sociales.

El club ha recibido ofertas por Giménez y otros jugadores durante el mercado de invierno, pero se ha negado a negociar para mantener a los futbolistas al menos hasta el verano, con la esperanza de calificar para la UEFA Champions League por segundo año consecutivo, según reportes del Telegraaf.

