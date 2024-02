Latina contó cómo le aprobaron la visa de turista para EE.UU. después de cuatro intentos y qué le preguntaron

Una joven latina con el sueño de visitar Estados Unidos, compartió recientemente su travesía a través de múltiples intentos por obtener la visa de turista, y reveló los desafíos y las emociones que experimentó en el proceso, que comenzó a los 16 años.

Bajo el usuario de @christymv en TikTok, la joven originaria de Honduras destacó un aspecto crucial que pudo haber sido determinante en su caso: su hermano había cruzado años antes hacia territorio estadounidense de forma irregular.

“Cuando yo fui por primera vez a la embajada, él (su hermano) ya tenía 10 años de estar ilegal en Estados Unidos. Yo me acuerdo de cada cosa que me preguntaron porque obviamente ya estaba grande, y es bien traumatizante cuando te dicen que no porque estás ilusionada. Nunca se me va a olvidar”, manifestó.

Señaló que las preguntas fueron cuál era el propósito de su viaje y hacia dónde iba a ir. “Dije que a donde unos familiares que están legales; me preguntaron a qué me dedicaba, pero el problema es cuando nos preguntan si tenemos familiares ilegales en Estados Unidos… y nosotros, aunque queramos mentir, no podemos”, añadió.

Christy y su madre, con quien se encontraba en ese momento, dijeron la verdad. Pero el documento, sin embargo, solo se lo aprobaron a la madre y no a ella porque las autoridades, según le dijo un funcionario de la embajada, “no encontró motivos” por los que debía viajar a Estados Unidos.

En el siguiente, le hicieron las mismas preguntas sobre el propósito del viaje, quién se lo iba a negar y la situación migratoria de su familia. “Me la volvieron a negar. Otra vez salí llorando”, compartió la joven, quién reflejó la frustración y el desaliento.

Contó que la próxima vez que fue, ya tenía dos años trabajando en una empresa privada y se sintió confiada en que podía solicitar nuevamente la visa de turista y que, esta vez, sí se la aprobarían.

“Las preguntas fueron diferentes porque ya estaba mucho más grande. Yo no soy experta, pero les cuento nada más desde mi experiencia”, dijo. “Yo tenía 22 años, llevé la constancia de trabajo; me preguntaron a qué me dedicaba, me dijeron que si en la empresa me daban permiso para viajar y les dije que sí porque solamente me iba una semana de vacaciones y que el propósito de viaje era ir a turistear, a vacacionar a Nueva York”, añadió.

La autoridad le preguntó si disponía de fondos para cubrir los gastos del viaje y si tenía ahorros. Además, indagó sobre el lugar donde se alojaría Christy durante su estadía.

“Le dije que mi primo, que está legal, ciudadano americano y otra vez me la negaron, me dijo que lo sentía mucho y que mi visa estaba negada, y yo le pregunté por qué no me la quisieron dar y no me dijo nada. Me dijo ‘en el papel dice’ y en el papel no dice nada, es un papel genérico que le dan a todo el mundo. Pero yo quería saber qué estaba mal, pero prácticamente me sacaron”, manifestó.

Para su cuarto intento, prefirió esperar algunos años y cuando asistió a la cita le hicieron preguntas más puntuales. La usuaria destacó que una de las cosas que más influyó es que ella había viajado desde Honduras hacia otros siete países durante ese tiempo que dejó pasar: estuvo en Europa y Centroamérica.

Mencionó que le consultaron sobre su ocupación, el número de personas que la acompañarían, quién financiaría sus gastos y le solicitaron una constancia bancaria.

“Gracias a Dios tenía ahorros porque me pidió la constancia, y yo tenía dos constancias, y las revisaba una y otra vez, y comparaba el nombre con el pasaporte, y la revisaba y la revisaba. Son unos segundos de tensión. Todo estaba bien, pero siempre da nervios”, reconoció.

Christy también expresó su sorpresa al notar que la entrevista esta vez se prolongó, ya que le repitieron las mismas preguntas en varias ocasiones para verificar la veracidad de sus respuestas y detectar cualquier indicio de falsedad.

En este caso, no le preguntaron si tenía parientes sin documentación legal en Estados Unidos.

“Siento que eso (haber viajado a siete países) fue la clave para que me la dieran. Siempre le aconsejo a todas mis amistades que vayan a todo Centroamérica de ser posible, o que busquen vuelos baratos a lugares donde no necesiten visa porque realmente eso comprueba que tu interés no es ir a vivir a otro país, sino ir a conocer, turistear, y así estás más seguro cuando vas a hablar en la entrevista”, señaló.

