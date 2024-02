¿Quién es Cristina Porta, la española de ‘La Casa de los Famosos 4’?

La periodista Cristina Porta es una de las participantes de ‘La Casa de los Famosos 4’, que ha tenido una edición llena de drama, conflictos y algunos posibles romances.

Pese a que van apenas unas semanas de la competencia, que se espera termine en mayo, la española ha sido bastante mediática por los encontronazos que ha tenido con Thali García, actriz mexicana que la ha encarado por algunas situaciones.

La famosa tiene 33 años de edad y nació en la ciudad de Lleida. En su país ha tenido una importante carrera, destacando como periodista deportiva y publicista.

En su trayectoria ha estado en exitosos programas como “Cazamariposas”, “Sálvame”, “Punto Pelota”, “The Game Show”, entre otros.

La cuenta en Instagram de la comunicadora demuestra que tiene una comunidad consolidada, pues tiene más de 150.000 seguidores en la plataforma.

En las publicaciones que hace hay comentarios de todo tipo, algunos que la apoyan y otros que le piden que se vaya de la casa.

“Contigo al fin del mundo”, “Orgullosos de ella y de ser portistas”, “Protagonista dentro y fuera. No deja indiferente a nadie, siempre genera cosas, mueble nunca. ‘Que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de mí’. Y sin duda de Cristina (orgullosa de ser española, no es una ofensa), no paran de hablar. Sus haters sueñan con ella”, han escrito algunos usuarios.

Otros mensajes que le han dejado son: “Fuera Cristina”, “Estamos disfrutando cada día de ti, lo vives al máximo sin miedo a nada y eso me encanta, guapísima mi Cri”.

¿Cristina Porta en un romance con Robbie Mora?

A los dos participantes se les ha visto bastante juntos e incluso compartiendo románticas escenas. Recientemente tuvieron un momento bastante pícaro en el que estuvieron en toalla en el baño.

La conductora de televisión está soltera desde hace un tiempo, por lo que no habría inconvenientes en darse una nueva oportunidad en el amor.

La incorporación de la española al programa de telerrealidad de Telemundo ha sido una sorpresa que ha generado bastante contenido, pues aunque no es cercana al público hispano en los Estados Unidos, su personalidad ha hecho que se muevan las cosas dentro de la casa.

