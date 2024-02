Video: ¿Alguien está haciendo brujería en La Casa de los Famosos 4?

“Arrepiéntanse demonia”, dijo ‘La Divaza’ cuando vio a la gallina, con los huevos, el fríjol y el café. ¡Sí señor! Así como lo leen. En La Casa de los Famosos 4 se armó tremendo rebolú, sobre todo en el cuarto tierra, después de que Maripily Rivera encontrara un centro de mesa bastante peculiar. Informó sobre esto a sus compañeros de habitación y terminaron todos reunidos alrededor de la mesa viendo a la gallina, con todo lo que mencionamos después.

¿Entonces, esto es o no brujería?

La situación se puso cómica en los comentarios dentro del 24/7, porque hay quienes empezaron a mencionar a Aleska Génesis, por todo aquello de la brujería que supuestamente le hizo a Nicky Jam. Sin embargo, ella no tiene nada que ver con esto. Y podemos desde ya aclarar que el centro de mesa fue una broma y no un acto de brujería en contra de nadie.

El centro de mesa lo pusieron Alana Lliteras, Sophie Durand y Cristina Porta.

Dejando el tema de la brujería, no brujería. Vale decir que los ánimos dentro de la casa se han calmado de manera considerable. Pero la razón no es sólo porque Thalí está en la habitación del líder con Lupillo. Esto se ha dado también, porque después de lo que le pasó a Maripily, al verse descubierta por la casa en el tema de la comida: cinco salchichas y un aguacate, está más tranquila y sosteniendo menos conversaciones polémicas con habitantes que no sean de su cuarto.

Eso sí, la boricua ha dicho que quiere ir al SUM, quiere entrar al cuarto de eliminación porque tiene fe infinita en que su público la va a salvar. Maripily quiere probar fuerzas con el resto de la casa, y de habitantes que creen que ella no es tan fuerte en comparación a Gregorio, Thalí y Lupillo.

Ahora sólo hay que esperar, porque aún cuando Lupillo Rivera sea líder de la casa, la verdad es que éste puede perder el poder de salvación este viernes, frente a cualquiera de sus compañeros.

