La Casa de los Famosos 4: así reaccionaron las mujeres ante el regreso de Maripily Rivera del SUM

La Casa de los Famosos 4 vivió ayer la tercera gala de eliminación que nos dejó con un Fernando Lozada fuera de la competencia. Sin embargo, aún cuando muchos se sorprendieron con el regreso de ‘La Divaza’ frente a la contundente salida del mexicano, las escena que más impacto generó en los habitantes fue la entrada de Maripily Rivera.

¡Ni siquiera Thalí García se podía creer lo que estaban viendo sus ojos! Sin embargo para este punto hay que decir que la estrategia del cuarto tierra se veía efectiva. Porque tres de sus personalidades más fuertes con el público estaban en la canasta, para asegurarse de la eliminación del líder del cuarto agua y fuego.

Alana Lliteras, “Bebeshita”, La Bronca y Cristina Porta no soportaron verla volver victoriosa, sobre todo porque ya descubrieron el juego de la boricua y no le creen más. Pero de todas las más impactada sí fue Thalí, porque ella sabe que sus fans han visto todo lo que ha tenido que vivir dentro del reality a causa de Maripily. Lo que la mexicana aún no dimensiona es que el público la quiere y apoya, pero así también al cuarto tierra.

Maripily no quería ser salvada por el líder de la casa, ella quería sentir el cariño del público y lo consiguió. Eso sí, aún cuando muchos hayan votado por ella, aquí vale decir que los fans apoyaron la idea del cuarto tierra. Porque en efecto ellos son los que, para los que siguen el 24/7, manejan el contenido de la casa, para bien y para mal.

Vale decir que en alguna medida la casa esperaba el retorno de Maripily, más aseguraban la salvación de Lozada. Para agua y fuego su aporte a la casa y al público era más valioso que el de La Divaza, por esta razón se mostraron más impactados con el regreso de la venezolana.

Eso sí, las mujeres de fuego no podían creer que después de todas las peleas que han protagonizado tanto Maripily como Thalý, el público siga votando por ellas. Sobre todo porque dentro de la casa ellos creen que los habitantes de tierra son de lo peor. Cristina Porta considera que son falsos, y mientras ella siga dando esa lectura, tanto ella como sus aliados terminarán saliendo del juego sin pena ni gloria.

