La tormenta de nieve “frisó” la participación en los dos procesos electorales especiales de NY: Suspenso por sustituto de George Santos

Este martes fue un día de nieve en donde estaban programadas dos consultas electorales extraordinarias en el mapa neoyorquino: Una elección se realizó en uno de los distritos más pobres del país y la otra en uno de los corredores de votantes más ricos de toda la nación.

En la cita comicial del distrito 77 de El Bronx la abstención fue inmensa y los resultados son bastantes predecibles. En cambio, en el proceso en el distrito 3 de Nueva York de la Cámara de Representantes que incluye a parte de Long Island y Queens, se habla de una participación importante, pero hasta adentradas las horas de la noche, no había una definición clara de quien podría ganar.

Así hubiese sido un día soleado, la expectativa era que la jornada para sustituir la vacante dejada por la asambleísta estatal Latoya Joiner en El Bronx, iba a estar definida por la “frialdad” de los electores, aunque en realidad por la coincidencia de esta jornada con la gran tormenta de nieve que afectó a la ciudad de Nueva York, la asistencia a las urnas llegó a un “punto de congelación”.

Los días de votos anticipados fueron suficientes para avizorar la indiferencia a unas elecciones que fueron sorpresivas, sin ninguna campaña y con el antecedente de que en este tipo de consultas extraordinarias, la abstención suele ser muy elevada. Con el clima extremo la participación fue mínima, incluso cuando en horas de la tarde dejó de nevar.

Según datos de la Junta Electoral de la Ciudad de Nueva York (BOENYC), este distrito alberga a más de 68,500 votantes y sólo se emitieron 272 votos durante todo el período de votación anticipada. Al mediodía de este martes, habían acudido a las urnas un poco más de 200 sufragantes.

Tampoco sería una gran sorpresa que esta silla en la Asamblea Estatal, que quedó vacante cuando la demócrata Latoya Joyner renunció abruptamente a principios de enero, pase a manos de su compañero de partido Landon Dais, un abogado originario de Harlem.

La opción republicana en el tarjetón electoral era Norman McGill, presidente de la asociación de residentes de Highbridge Gardens, un desarrollo de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA).

En este distrito que incluye a vecindarios como Claremont, Morris Heights y Highbridge con base a los registros oficiales de 2023, había más de 49,000 votantes demócratas activos, en comparación con solo 2,600 votantes republicanos activos.

Al cierre de esta edición, BOENYC no había oficializado ningún cómputo.

Luz Smoke se alistó a votar pese a las condiciones invernales. (Foto: F. Martínez)

“Yo no sabía nada”

En estos vecindarios del condado de la salsa de mayoría hispana y en donde un gran porcentaje de la población vive bajo el umbral de la pobreza, hay una tendencia histórica a votar por el partido demócrata. En procesos anteriores, los candidatos del partido azul han obtenido incluso del 95% de los sufragios en este distrito.

“Yo ni sabía que había elecciones. Ni siquiera sé de qué se trata. Estoy aquí porque estaba citada en la corte, porque si no nadie me movía de mi casa. Las mismas autoridades dijeron que si no era necesario no salieran. Uno caminando así, lo que puede es caerse”, destacó Miriam Hernandez, de 60 años, al salir del edificio de la Corte Suprema de El Bronx, en donde fue abierto un centro de votación.

En este centro, durante las horas de la mañana, apenas ingresaron un par de sufragantes como la puertorriqueña Luz Smoke, de 65 años, quien asegura que a “toda costa” trata de participar en cualquier decisión sobre los líderes electos.

“El que no puede votar quisiera participar. Pero entonces, la mayoría que puede hacerlo no lo hace. Estamos en un momento en el cual la ciudad está muy mal, con el tema de los ladrones. Debemos opinar. Nosotras las personas mayores ya no podemos caminar tranquilos”, comentó Luz.

Apenas un poco más de 200 sufragantes habían acudido a las urnas en El Bronx hasta las 3 P.M (Foto: F. Martínez)

Fuerte participación en el Distrito 3

Mientras esta consulta electoral en distrito 77 El Bronx, pasó prácticamente por debajo de la mesa, un escenario muy distinto se observaba en la otra elección especial programada para escoger al sustituto de George Santos, en el tercer distrito de Nueva York en la Cámara de Representantes, en donde estaban convocados los electores del norte de Long Island y algunos vecindarios de Queens como Queens Village, Glen Oaks y Whitestone.

Por tratarse de una consulta que está antecedida por un congresista republicano que fue destituido por un estruendoso escándalo de fraude, movió más la atención nacional, al convertirse en una prueba de fuego entre el equilibrio de fuerzas de la Cámara antes de las elecciones presidenciales.

Allí se enfrentó la republicana Mazi Pilip, una legisladora del condado de Nassau, contra Tom Suozzi, un demócrata que ocupó el escaño antes que Santos y que también aspiró a la gobernación de Nueva York.

Alrededor de 70,000 personas ya habían emitido sus votos hasta el domingo, cuando se cerró el período de votación anticipada, lo que se califica como una “fuerte participación” para una elección que estaba fuera de todos los cronogramas.

En este caso, todas las encuestas hasta este lunes, hablaban de una leve ventaja del demócrata, pero se esperan resultados muy “peleados”.

Hay que recordar que en este mismo distrito congresional, el presidente Joe Biden derrotó en 2020 con una diferencia importante al expresidente Donald Trump, pero en las elecciones de medio término se deslizó a apoyar al partido republicano apoyando a la opción de Santos en la boleta.

Algunas fuentes refirieron a El Diario que debido a la intensa nevada, republicanos y demócratas estaban desesperados el martes por la tarde para conseguir más votantes, en medio de unas condiciones climáticas consideradas para ambos bandos políticos como “inoportunas”. Inclusive financiaron en algunas áreas limpiadores de nieve y transporte para movilizar personas a las urnas.

Hasta las 3 P.M ya habían participado más de 15 mil electores en unas jornadas que se extenderían hasta las 9 P.M.

Hasta el cierre de esta edición, era poco predecible apuntar a un ganador.

El dato: