Lionel Scaloni podría dirigir en la MLS tras su paso por la selección de Argentina

El director técnico de la selección de Argentina, Lionel Scaloni, ya comienza a planificar su futuro lejano fuera de la Albiceleste y este martes mostró un fuerte interés por dirigir en algún momento en la MLS.

Para Scaloni, la MLS es una de las ligas con mayor crecimiento en los últimos años y por eso se siente atraído, por el proyecto que la liga ha construido para hacerla más vistosa y atractiva.

Las declaraciones las dió durante una entrevista para la propia MLS en dónde comentó que no sería descabellado verlo en el banquillo de alguno de los 29 equipos que componen la liga.

“La MLS ha mejorado un montón y ha empezado a mirar a chicos jóvenes con una gran proyección, que tienen mucho talento como el caso de Thiago (Almada), de (Alan) Velasco y de muchos más”, dijo en principio Scaloni.

Posteriormente fue cuestionado sobre si asumiría el reto de dirigir en algún conjunto de la liga y sin pensarlo asintió, asegurando que es fanático de asumir nuevos retos.

“Sí, porqué no. Me gustaría, no habría inconvenientes. Siempre donde están los desafíos, los retos, siempre me ha gustado y porqué no”, declaró.

El técnico argentino considera que la llegada de entrenadores extranjeros a la MLS ha hecho que se “enriquezca” la liga.

“Hay equipos que juegan de una manera muy europea lo cual hace que la liga sea competitiva. Y hay otros equipos que conservan todavía más la tradición latina”, comentó.

Scaloni añadió que la MLS es “una liga creciente”, “que va a ir a más” y que como se ha demostrado en el caso de Almada, no es un problema para ser convocado con la selección argentina.

Sobre Thiago Almada, de 22 años y que milita en el Atlanta United FC de la MLS, Scaloni señaló que la decisión de incluirlo en la selección absoluta que disputó, y ganó, el Mundial de Catar 2022 “no fue difícil”.

“Es un jugador que se asocia muy bien, que juega muy bien con la pelota y que a nuestro equipo encaja muy bien”, explicó.

“La aportación fue muy buena. Además de ser un gran jugador, es un gran chico muy profesional y bueno. Para nosotros es de gran agrado tenerlo”, concluyó.

Scaloni dirá presente en Estados Unidos en el mes de junio para disputar con Argentina la Copa América 2024,

Sigue leyendo: