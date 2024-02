¿Peso Pluma infiel? Captan al cantante con otra mujer y Nicki Nicole confirma su separación

Desde hace meses el público sabe que Peso Pluma es novio de Nicki Nicole, por esta razón ver al intérprete de “Ella baila sola” en Las Vegas y en compañía de otra mujer ha sido un fuerte golpe. ¿Infiel a la vista?

Captan a Peso Pluma agarrado de manos con una mujer misteriosa en Las Vegas



Al mismo tiempo, Nicki Nicole borró todas las fotos con el en su Instagram pic.twitter.com/GCtBpfDhRr — carloxx iván (@itscarlosivan) February 13, 2024

Al principio podríamos haber dicho que todo era parte de un malentendido. Podríamos haber considerado la especulación basada en un error. Sin embargo, la reacción de Nicki ha hecho que la hipótesis de una posible infidelidad se convierta casi en una teoría confirmada, porque la cantante argentina ha borrado las imágenes que tenía en compañía de quien hasta ayer aún era su novio.

Dice un viejo refrán popular que “una imagen vale más que mil palabras”. Y es que lo que se ha viralizado de Peso Pluma en la red social “X” es comprometedor. El interprete camina muy juntito a la desconocida, casi podríamos decir que tomados de la mano, y en la siguiente imagen a éste se le ve muy contento y sonriente a su lado.

Nicki Nicole se entera del video, reacciona y sí confirman que se ha terminado

Mediante su cuenta de Instagram la intérprete ha compartido el siguiente comunicado: “El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama se respeta. Lo que se respeta se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”.

Ahora bien, también hay que decir que en medio de todo este escándalo, también ha aparecido un video de Nicki de la mano de otro.

Antes de que todo este asunto de Las Vegas estallara, los fans de la pareja ya habían percibido otra “red flag”, pero esta vez del lado de Nicole Denise Cucco, su nombre real. ¿Qué pasó? Dicen que hace unos días, iniciando el mes de febrero, cuando la vieron en el aeropuerto de la ciudad de Los Ángeles de la mano de su mánager.

La cantante al ver las cámaras se soltó, pero sí, la duda ya estaba sembrada.

Captan a Nicki Nicole de la mano con su manager en Los Ángeles



Momentos después, borró todas sus fotos con Peso Pluma pic.twitter.com/chWlKYONBB — carloxx iván (@itscarlosivan) February 13, 2024

Ahora bien, expuestos ambos hechos, ahora está la reacción de los fans. Muchos no entienden qué ha pasado, y porqué Peso Pluma hizo lo que hizo a sabiendas de que a su alrededor habían cámaras captando todas sus acciones.

Peso Pluma y Nicki Nicole hicieron su primera aparición pública como pareja de los Latin Grammy 2023. / Foto de Mezcalent. Crédito: Mezcalent

¿Porqué cuesta creelo? Porque básicamente a esta pareja los hemos visto juntos en varios eventos. Como a Rosalía cuando era la prometida de Rauw Alejandro. Nicki y Peso Pluma, por ejemplo, estuvieron muy juntos en la alfombra roja de los Latin Grammy 2023, que premió a lo mejor de la industria musical hispanoamericana en noviembre de 2023, en Sevilla, España.

De momento, sea como sea sólo tiempo dirá qué hay o qué es lo que quedará de Nicki y el intérprete de “Ella baila sola”.

