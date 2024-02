Desplante de Peso Pluma a Nicki Nicole en los Grammy vuelve a desatar rumores de desamor

Luego de las recientes publicaciones románticas entre Peso Pluma y Nicki Nicole, en donde se veía a los cantantes compartir besos y caricias además de palabras y frases propias de una pareja, un par de acciones de las estrellas, durante los Grammy, ha puesto en duda, una vez más, la relación entre estas celebridades.

Durante la reciente entrega de los Grammy, el mexicano destacó por dos elementos en particular: la obtención de su primer Grammy, dentro de la categoría de Mejor Álbum de Música Mexicana por “Genésis”, así como por la peculiar dentadura de oro que dejó ver durante su paso.

Peso Pluma dedicándole su primer GRAMMY a su mamá, su equipo, sus músicos y a su pareja. 🖤 pic.twitter.com/MkM1zApuOU — Peso Pluma (@PesoPlumaData) February 5, 2024

Sin embargo, un hecho en específico, que muchos no notaron debido a la cantidad de estrellas que desfilaron durante el tan icónico evento, ha desatado toda clase de rumores que mencionan que Nicki Nicole y Peso Pluma no están verdaderamente enamorados como lo demuestran sus publicaciones.

¿Qué hizo Nicki Nicole a Peso Pluma en los Grammy?

A través de redes sociales, se viralizó un video en donde se puede ver a la pareja posar para la diversidad de cámaras sobre la famosa alfombra roja del evento, el cual se llevó a cabo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Y es que aunque en un inicio parecía que tanto Doble P con Nicki irradiaban amor con su presencia, un par de pequeños gestos cambiaron todo. En la diversidad de clips que circulan en la red, se puede ver que mientras ambos posaban para las cámaras, Nicole intentó tomar la mano de su novio. Sin embargo, este, que no sabe si lo hizo de manera predeterminada o simplemente no la vio, no respondió al gesto.

Posterior a esto, Nicole volvió su brazo a su lugar a la par que mostró una cara de inconformidad. Luego, Peso Pluma volvió su rostro hacia la argentina para agacharse y darle un beso en la mejilla, algo que ella recibió pero con un rostro incómodo y un tanto fingido.

A pesar de que las acciones mostradas en el clip pueden parecer de lo más simples y ambiguas, un gran número de usuarios en redes sociales han emitido toda clase de rumores en donde se menciona que la pareja estaría pasando por una crisis.

Cabe recalcar que en los días previos a los Grammy, tanto Peso Pluma como Nicki Nicole publicaron, en sus respectivas cuentas de Instagram, diversas publicaciones en donde mostraban su amor a través de fotografías juntos y textos repletos de romanticismo.

Incluso, en semanas anteriores, Peso Pluma interpretó, durante un concierto en la ciudad de Dallas, un tema que compuso junto a Nicole y que dedicó a todos los enamorados que se encontraban en el lugar.

