¿Qué se sabe del canadiense señalado asesinar y meter dentro de una maleta a joven en Medellín?

La ciudad de Medellín, Antioquia, se encuentra conmocionada tras el macabro hallazgo del cuerpo de Laura Lopera, una joven de 22 años, en el interior de una maleta en una casa del barrio Bostón. Este crimen ha despertado indignación en la comunidad, y las autoridades colombianas están movilizándose para capturar al principal sospechoso, un ciudadano canadiense que se encuentra en paradero desconocido.

Laura Lopera, madre de una niña de 3 años, fue reportada como desaparecida el 31 de enero. Según la Policía Nacional de Colombia, el principal sospechoso de este feminicidio es un ciudadano canadiense, quien habría salido del país por Centroamérica días después del crimen.

“Con circular azul comenzarán a buscar al ciudadano canadiense señalado de haber asesinado a Laura Lopera en Medellín, Antioquia, y meter su cuerpo en una maleta”, informó Noticias Caracol, citando fuentes policiales.

Las investigaciones sugieren que el presunto homicida habría salido de Colombia por la ruta Rionegro – Bogotá y Bogotá – Guatemala. Y las autoridades colombianas han activado la búsqueda internacional a través de Interpol, con la esperanza de que las autoridades de otros países cooperen en la captura de este hombre que podría ser peligroso.

El general José Ramírez, director del servicio de Policía, afirmó: “Ya se activó a través de Interpol la búsqueda internacional. De todas formas, sigue el proceso investigativo y sería uno de los primeros indiciados, pero no descartamos cualquier otra hipótesis”.

Laura Isabel Lopera se encontraba desaparecida en Medellín Crédito: Laura Isabel Lopera | Cortesía

Según Noticias Caracol, el ciudadano canadiense sospechoso de este crimen habría mantenido una relación sentimental con Laura Lopera. En un audio filtrado por la misma fuente, el señalado expresó su ira y frustración hacia la víctima, reclamando su falta de comunicación y exigiendo resolver los problemas entre ambos.

“Te dije venga y hablemos, y resolver los problemas. Estoy enojado contigo, no me escuchas, debes escucharme. Venga y vamos a resolver todo. ¡No me hablas por WhatsApp! Y queja y queja. Bla, bla, bla. Párate”, habría dicho el extranjero a la víctima.

El caso de Laura Lopera se suma a una serie de feminicidios que han conmocionado a Colombia en los últimos meses. La Procuraduría General informó que al menos 21 mujeres fueron víctimas de feminicidio en enero de este año, y subrayó la urgencia de abordar la violencia de género en el país.

Mientras tanto, la ciudad de Medellín sigue de conmocionada por el asesinato de Laura Lopera, una joven llena de sueños y aspiraciones, según señalan medios locales. Las autoridades colombianas aseguraron que están comprometidas en llevar ante la justicia al responsable de este horrendo crimen, y la gente espera que se haga justicia en nombre de todas las víctimas de feminicidio en el país.

Juan Manuel Lopera, su hermano, dijo a Caracol Noticias cómo llegaron hasta el sitio y descubrieron el crimen: “Yo le escribía por las redes y no daba señal de nada. Entonces se nos dio la curiosidad de que un amigo de ella la trajo y ahí nos dimos cuenta de la verdad de lo que había pasado”.

