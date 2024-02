Tormenta invernal en Nueva York: Lo que hay que hacer para mantenerse seguro y a salvo

Desde el fin de semana, las autoridades de Nueva York alertaron sobre una potente tormenta invernal que golpearía fuertemente, prácticamente, todo el noreste de los Estados Unidos.

El Departamento de Gestión de Emergencias local (NYCEM, por sus siglas en inglés) informó este lunes que esta tormenta podría dejar entre 12,7 y 20,88 centímetros de nieve, tan solo en la ciudad de Nueva York.

Esta situación provocó que se tomaran distintas medidas de acción, entre ellas el cierre de escuelas, limitación de viajes por carretera, así como la cancelación de decenas de vuelos.

Fue el pasado mes de enero cuando se suscitó la primera gran nevada en Nueva York, con la cual se vino a romper una larga racha de 701 días sin que gran parte de “La Gran Manzana” se pintara completamente de blanco.

Podría haber, en las proximas horas, hasta más de 20 pulgadas de nieve en Nueva York. (Foto: SARAH YENESEL/EFE)

Qué hacer para estar protegido durante la tormenta invernal que azota en Nueva York

Esta tormenta invernal traerá poderosas ráfagas de viento, así como fuertes nevadas e inundaciones costeras, lo cual implica que los habitantes de la ciudad deben estar altamente preparados para mantenerse a salvo, siguiendo y cumpliendo todas las pautas de seguridad.

Peter Duncanson, quien es director senior de capacitación y desarrollo de productos de la empresa de restauración de viviendas ServiceMaster Restore, con sede en Atlanta, nos ha compartido, en charla exclusiva, qué medidas hay que implementar antes, durante y después de una tormenta invernal.

Lo primero que destacó Duncanson es que debido al fenómeno de “El Niño”, se puede esperar que en la costa este y gran parte de EE.UU. experimente condiciones más húmedas, lo cual significa que habrá más precipitaciones de las esperadas. De hecho, algunos meteorólogos advierten la posibilidad de que haya aún más nevadas en las últimas semanas de invierno.

Respecto a con cuánto tiempo de anticipación nos debemos preparar para este tipo de situaciones, el experto recalcó que hay que tomar medidas una vez que se haya emitido una alerta. De igual modo, recomienda darle mantenimiento a determinados objetos en casa, como las canaletas y tubos, previo al invierno, para así evitar otro tipo de problemas como falta de calefacción o congelamiento de tuberías.

Cientos de vuelos han tenido que ser cancelados en los distintos aeropuertos de la parte este de EE.UU. (Foto: Frank Franklin II/AP)

Prevenciones que hay que tomar durante una tormenta invernal

* No poner a trabajar un generado eléctrico en interiores, cerca de la entrada de aire de la casa o dentro de garage.

* Tener a la mano alimentos no perecederos y agua, por lo menos, para una semana, pues el frío extremo puede llegar a congelar las tuberías y, por lo tanto, puedes carecer del preciado líquido.

* Tener un kit de emergencia que incluya sal de grano para derretir el hielo, así como palas de nieve, arena para aumentar la tracción, un suministro suficiente de combustible para calefacción, leña para su chimenea o estufa de leña, mantas y ropa abrigadora. En caso emergencia, la arena para gatos también puede ayudar a evitar resbalones sobre el hielo.

* Cubre los grifos exteriores para evitar su congelación y deja que el agua gotee en los interiores para así mantener el flujo de agua y con ello, evitas que se congelen las tuberías.

* Que tus mascotas se mantengan al interior de tu hogar. Garantiza que también tengan suficiente comida para varios días, así como su propio kit de emergencias.

Otras medidas de prevención que se implementan durante una tormenta invernal

1) Mantente informado y actualizado. Ducanson enfatiza que no hay que perder de vista las actualizaciones meteorológicas y de igual modo, seguir las instrucciones de las autoridades locales, respecto a las órdenes de evacuación o las medidas de seguridad.

2) Prepárate para los cortes de energía. Ten a la mano fuentes alternativas de calor e iluminación y usa con cuidado generadores de energía para evitar envenenamientos con monóxido de carbono.

3) Asegura tu hogar. Cuida y resguarda objetos del exterior y almacena suministros de emergencia. De igual modo, prepara un sistema de aislamiento para protegerte de temperaturas bajo cero.

4) Limita los viajes. Reduce la exposición a condiciones peligrosas en carretera y posibles accidentes.

5) Asegura las fuentes de calor: Peter recuerda que si se usan fuentes de calefacción alternativas, como calentadores o chimeneas, asegúrate de que estén adecuadamente ventiladas y mantenlas alejadas de materiales inflamables. Nunca los dejes desatendidos.

Se espera que las condiciones extremas de frío perduren en las siguientes horas. (Foto: Craig Ruttle/AP)

Medidas que hay que tomar después de una tormenta invernal

Según el experto en temas de reparación de viviendas, tras el paso de la tormenta, deberás hacer lo siguiente:

1) Evaluar daños a la propiedad

2) Despejar los caminos

3) Consultar utilidades

4) Monitorear cortes de energía

5) Quite la nieve de los tejados y de los árboles que puedan colgar cerca de tu casa

6) Seguir las pautas locales: viajar puede no ser seguro y es posible que los socorristas no puedan comunicarse contigo a tiempo

Los daños más comunes que una tormenta invernal puede dejar en las casas

Dada su experiencia, ServiceMaster Restore enlista cuáles son los estragos más comunes que pueden vivir las viviendas, dando un fenómeno como este:

1) Tuberías rotas: daños por agua

2) Presas de hielo en los tejados: daños por agua y daños estructurales

3) Nieve en el tejado: daños estructurales y goteras

4) Árboles caídos y ramas de árboles: daños estructurales

5) Entrada de humedad por fugas: daños por agua y moho

Sigue leyendo:

* Pronóstico del clima en Nueva York para este martes 13 de febrero

* Qué consecuencias traerá el fenómeno de “La Niña” en Estados Unidos en este 2024

* Noreste de EE.UU. bajo advertencia de tormenta invernal con hasta 12 pulgadas de nieve