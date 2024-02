El Bayer Leverkusen de Xabi Alonso sigue su paso firme como el único equipo imbatido en toda Europa

Con 31 partidos consecutivos sin perder, el Bayer Leverkusen dirigido por Xabi Alonso es el único equipo invicto en toda Europa en esta temporada, con 27 victorias, cuatro empates, 93 goles a favor y 22 en contra.

Según un informe de la agencia EFE, hay otros cuatro equipos que no han perdido en sus respectivas ligas, pero sí en otras competiciones. Por ejemplo, el PSV es líder en los Países Bajos pero ha sufrido dos derrotas; el Differdange de Luxemburgo ha perdido uno de sus 20 partidos; el Pyunik Yereván de Armenia ha caído en dos de sus 27 encuentros; y el The New Saint de Gales tiene tres derrotas en su recorrido.

Incluso equipos como el Real Madrid, el Liverpool, el París Saint Germain o el Inter, líderes en sus ligas, o el Manchester City, vigente campeón, han sufrido al menos una derrota en esta temporada.

El Bayer Leverkusen, sin embargo, continúa invicto, aunque la temporada aún no ha terminado. No ha perdido en un partido oficial desde el 27 de mayo de 2023, cuando cayó 3-0 ante el Bochum. Además, solo ha perdido tres de sus últimos 51 partidos en todos los torneos.

Su última victoria, el pasado sábado contra el Bayern Múnich por 3-0, ha aumentado su ventaja en la liga alemana a cinco puntos sobre su rival más cercano, consolidándose como favorito para ganar su primera Bundesliga.

Desde la temporada 2015-16, ningún equipo había acumulado tantos puntos en las primeras 21 jornadas de la Bundesliga como el actual Leverkusen, que suma 55 puntos. En la jornada 21 de la temporada pasada, el Leverkusen estaba en el décimo puesto con 27 puntos, menos de la mitad de los que tiene actualmente.

Además de liderar la Bundesliga, el Bayer Leverkusen ha tenido un desempeño impecable en la Europa League y en la Copa de Alemania. En la Europa League, ha ganado todos sus partidos hasta ahora y espera rival en los octavos de final. En la Copa de Alemania, se enfrentará al Fortuna Dusseldorf en las semifinales, después de superar cuatro rondas anteriores.

La racha de victorias consecutivas más larga del equipo sigue siendo la lograda entre el 28 de abril y el 1 de octubre de 1978. Xabi Alonso llegó a catorce victorias consecutivas entre el 21 de septiembre y el 30 de noviembre de 2023, hasta que empató 1-1 con el Borussia Dortmund.

Los 93 goles a favor muestran la capacidad ofensiva del equipo, que ha marcado tres o más goles en 20 de sus 31 partidos. En nueve de esos encuentros, ha marcado cuatro o más goles, y solo en un partido no ha logrado marcar, el pasado 27 de enero en el empate 0-0 frente al Borussia Mönchengladbach.

