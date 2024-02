Anfitrión de Airbnb se vengó de mala calificación de huésped, enviándole a su esposa fotos de él con otra mujer

En un tribunal de distrito de Mississippi se está debatiendo el caso protagonizado por un anfitrión de un AirBnb, luego de que este intentara extorsionar a uno de sus huéspedes, y todo porque este le dejó una mala calificación tras su estadía en su propiedad.

El afectado, de nombre Shawn Mackey, fue quien interpuso la demanda en contra del propietario de una propiedad que se describe en Airbnb como “Little Bit More Country”, que se localiza en Memphis, la cual rentó para una reunión de fin de semana que celebraría con unos amigos en otoño de 2022.

La reserva de Mackey fue del 9 al 11 de septiembre, para 4 huéspedes, quienes irían a un partido de fútbol americano y posteriormente, regresarían a la casa para cenar con otros amigos, cosa que le notificó a la calificada como “superanfitriona”, Pamela Fohler.

Todo iba bien hasta que Mackey se negó a pagar una tarifa adicional de $960 dólares de su reserva, luego de que Fohler alegara que este había roto 2 reglas que tiene en su casa, al haber hospedado a más invitados de los que la propiedad puede albergar.

Además, la anfitriona de Airbnb tiene varias restricciones respecto al uso de su casa, entre las que destacan el no fumar ni vapear, hacer ruido excesivo, tener invitados no registrados, estacionarse frente a las puertas del garaje y no orinar en la piscina o nadar desnudos, entre otras.

Ese día, Fohler también le hizo saber a Shawn que varios vecinos habían denunciado disturbios, gritos y malas palabras en la zona de estacionamiento, por lo que le exigió que saliera de inmediato de su propiedad; sin embargo, el arrendatario aseguró que eso no fue cierto y que solo tuvo un invitado extra y que en ningún momento, hicieron una gran fiesta.

Tras lo ocurrido, Mackey llamó a Fohler por teléfono, pero le contestó su esposo Jaime. A él le dio sus explicaciones y el hombre le dijo que podía quedarse; sin embargo, al día siguiente, Pamela le exigió dejara la casa.

Esto provocó la molestia de Mackey, quien exigió un reembolso de $500 dólares, cosa que le fue negada, así que decidió escribir una mala reseña de su estancia.

El huésped del Airbnb habría infringido varias reglas de la casa, por lo que recibió una penalización. (Foto: Shutterstock)

Anfitrión de Airbnb amenazó a huésped de enviarle a su esposa fotos de él con otra mujer por haber escrito una mala reseña

Según el denunciante, tras la mala reseña, Fohler comenzó a acosarlo, preocupada por perder su calificación de “superhost”, e incluso, la app, semanas después, borró la mala calificación y le notificaron a Mackey que su cuenta podía ser suspendida o cancelada.

Por si fuera poco, unas semanas después, Pamela le envió el siguiente mensaje de texto a Shawn, en donde lo amenazaba con enviarle unas fotografías comprometedoras a su esposa Laura, mismas que fueron captadas por la cámara de seguridad de su propiedad, en donde se le ve entrando a la casa con una mujer.

“Hola Shawn, espero que estés bien. Lamento que haya tomado tanto tiempo reunir las fotos que solicitó para mostrar su estadía en nuestra casa. Pero tenía fe y mi integridad me impulsaba, por lo que me comprometí a publicarlos para ti y para Airbnb. La foto de las 3:16 a. m. es especialmente notable. ¿Debo reenviar las fotos y los videos a Teresa (la esposa de Mackey), o lo harás tú?”, se lee en el mensaje.

Luego, supuestamente, amenazó con subirlos a YouTube porque el archivo era demasiado grande para enviarlo por mensaje de texto, y, en teoría, terminó enviándole la foto a la mujer de Mackey por mail.

Según la demanda, por esta situación, el matrimonio de Shawn se ha visto afectado; además de que la situación le ha causado “angustia emocional extrema”, “humillación pública” y “angustia mental”, por lo que está demandando a la host de Airbnb por “daños económicos y daños a su matrimonio”, así como daños emocionales como resultado dela invasión de sus derechos de privacidad.

Por su parte, Fohler negó haber enviado el correo electrónico y dijo que nunca mantuvo correspondencia con la esposa de Mackey, en una contrademanda presentada en diciembre.

Sigue leyendo: