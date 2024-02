Matías Novoa y Michelle Renaud dicen el sexo, nombre del bebé que esperan y mucho más

Michelle Renaud y Matías Novoa se casaron en el mes de diciembre y a finales de enero fue cuando compartieron la noticia que están esperando a su primer hijo juntos. Sin embargo, para algunos no fue sorpresa debido a que lo sospechaban por el vientre abultado que se le venía viendo a la actriz desde su boda.

La pareja de recién casados sorprendió el pasado miércoles a sus seguidores, y es que compartieron una exclusiva con la revista ‘Caras’, momento que aprovecharon para dar detalles de su relación sentimental y más sobre este estado de gestación.

“EnPortada Michelle Renaud @michellerenaud y Matías Novoa @matlechat nos revelan el nombre y sexo de su bebé, así como los detalles de su embarazo. La pareja posó feliz ante las cámaras de #CARAS ante la llegada del próximo integrante de la familia que nacerá en junio de este año”, fue el mensaje que acompañó la publicación realizada el miércoles.

“Matías es muy lindo conmigo y siempre busca hacerme sentir bien. Además, es muy emocionante vivirlo en pareja y contenida. Ahora me estoy dando el tiempo de disfrutar mi embarazo“, dijo la actriz de la reconocida telenovela ‘La Herencia’.

El actor chileno reveló que no fue un proceso tan sencillo como todos piensan, debido a que Michelle no quedaba embarazada bajo ninguna circunstancia: “Buscamos por mucho tiempo y no habíamos dicho nada, pues era algo muy personal, pero claro que moríamos por ser papás”.

Renaud también declaró a la revista el momento exacto cuando se enteraron que se convertirían en padres después de tanto intentarlo: “Estábamos solos en el cuarto cuando hicimos la prueba. Teníamos mucho nervio, pues queríamos saber si sí había quedado embarazada, ya que era algo que deseábamos desde hace tiempo”.

Matías Novoa y Michelle Renaud se encuentran muy entusiasmados por la llegada del bebé. / Foto: Mezcalent.

‘Caras’ también tuvo otra exclusiva y fue que a través de este trabajo especial donde terminaron revelando el sexo y nombre del bebé que viene en camino: “¡Es niño! ¡Otro niño! Vamos por el equipo de futbol. Eres bienvenido, muy deseado y serás muy amado”. Además, Milo nacerá en junio.

Michelle Renaud y su tratamiento para convertirse en madre

La mexicana también explicó que el tratamiento al que decidió someterse para poder cumplir el sueño de volver a ser madre: “El año pasado decidimos que queríamos tener un bebé, por ello, yo puse en pausa mi carrera para enfocarme en el embarazo, sin embargo, y aunque queríamos que sucediera de forma natural, al hablar con el doctor, llegamos a la conclusión que sería más fácil por medio del in vitro”.

Sigue leyendo:

· Michelle Renaud presume su embarazo y muestra lo grande que está su pancita

· Exesposa de Matías Novoa reaccionó al bebé que él está esperando con Michelle Renaud

· Matías Novoa dice para cuándo nacerá el primer bebé que está esperando con Michelle Renaud