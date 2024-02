Rafael Nadal se rinde ante Novak Djokovic: “Es el mejor de la historia”

El histórico tenista español y múltiple campeón de los torneos Grand Slam, Rafael Nadal, sorprendió a todos sus aficionados al asegurar que el serbio Novak Djokovic se ha convertido en el mejor jugador de tenis en toda la historia para superarlo a él y al suizo Roger Federer luego de basarse en los logros que ha alcanzado a lo largo de su carrera como profesional.

Estas declaraciones las realizó Rafa Nadal durante una entrevista ofrecida a El objetivo, de la Sexta, donde destacó que el serbio se ha convertido en el mejor de todos los tiempos debido a la gran cantidad de títulos que ha conseguido y especialmente por el gran desempeño que ha mantenido a pesar de su edad para mantenerse en la primera posición del ranking mundial de la ATP por tanto tiempo.

“Diría que es el mejor de la historia. Ha tenido un cuerpo mejor que el mío y eso también cuenta. Los números dicen que sí, que es el mejor y para mí, lo es”, expresó el español en sus declaraciones.

“Creo que la imagen que proyecta Djokovic es peor de lo que es en realidad. Es una buena persona, con sus errores, porque con sus actos los acentúa. Pero creo que es bueno”, agregó Nadal en sus palabras.

Es importante resaltar que estas palabras las realiza Rafael Nadal en medio de un largo tiempo fuera de las canchas debido a la lesión en el psoas que sufrió hace un año y que tras una cirugía todavía se sigue recuperando; su regreso a las canchas de tenis estaba previsto para el torneo de Doha pero al no sentirse bien físicamente lo pospuso a la exhibición fijada en Las Vegas con Carlos Alcaraz y el Masters 1000 de Indian Wells, en marzo.

“La frustración le dura el momento de romper la raqueta. Después está preparado para jugar al cien por cien otra vez. Y es el mejor que he visto. He estado lesionado y él no y me he perdido Gran Slam, pero él ha tenido mejor cuerpo y eso también cuenta. Cuando veo a alguien con tanto éxito, enfadarse tanto a mí no me gusta”, agregó el vencedor de 22 Grand Slam a lo largo de su carrera.

“Hemos compartido la mayor parte de nuestra carrera. Nos hemos ayudado mutuamente. También nos hemos quitado mucho. Hemos conseguido un nivel de autoexigencia difícil de repetir porque sabíamos que no podíamos fallar. Esa competición nos llevó al límite. No lo consideraría amigo, pero sí alguien familiar, con quien tengo una gran relación”, concluyó Rafael Nadal en sus declaraciones.

