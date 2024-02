Gerardo Martino asegura que Lionel Messi no le ha mencionado los Juegos Olímpicos de París 2024

El director técnico del Inter Miami de la Major League Soccer (MLS), Gerardo ‘Tata’ Martino, ofreció este miércoles una conferencia de prensa previo al partido amistoso que disputará el equipo este jueves ante el Newell’s Old Boys de Argentina en el estadio DRV Pink de Fort Lauderdale; durante sus declaraciones sorprendió al mundo del fútbol tras hablar sobre la actualidad del astro argentino Lionel Messi.

En sus palabras el antiguo entrenador de la selección de México decidió contar la verdad sobre la posible participación de Lionel Messi en los Juegos Olímpicos de París 2024 que se llevarán a cabo en los próximos meses luego que el cuadro albiceleste lograra su clasificación en el Preolímpico de la Conmebol realizado hace unos días en la ciudad de Caracas, capital de Venezuela; este hecho generó una fuerte ola de rumores sobre la posible participación de ‘La Pulga’ en la competencia que se realizará en la capital francesa.

Martino afirmó que hasta la fecha el capitán de las garzas no le ha mencionado ninguna palabra sobre los Juegos Olímpicos y mucho menos su presunto deseo por querer formar parte de la selección de Argentina para competir en el mencionado torneo, por lo que resulta bastante complicado que pueda formar parte de la convocatoria nacional.

“La verdad que no. No hemos hablado del tema con él. Leo las noticias y yo aprendí que con el tiempo que no todo lo que leo o escucho debo hacerle caso… pero no, no he hablado con él (Messi)”, expresó Martino al asegurar que Lionel Messi partirá como titular en el encuentro amistoso contra Newell’s Old Boys.

“Leo tuvo una inflamación en el abductor en el primer partido con el equipo árabe. No tuvo una lesión que amerite pararlo o algún tratamiento especial. Íbamos día a día. Por eso jugó diez minutos en el segundo partido, por eso no pudo jugar en Hong Kong, por eso jugó ya un poco más de tiempo en Japón. Mañana seguramente sumará minutos y si todo sigue así va a llegar muy bien al inicio del campeonato, que es lo que nosotros queremos”, añadió.

Gerardo Martino habló sobre lo importante que es para Lionel Messi poder jugar este partido contra Newell’s debido al “vínculo muy especial” que posee con este club por ser el de sus amores de Argentina; por tal motivo se mostró confiado de que pueda demostrar que ya está completamente recuperado de las molestias que no lo dejaron jugar en Hong Kong.

“Es una linda posibilidad que Newell’s pueda estar acá disfrutando este partido con tantas figuras importantes. Sé que también es un momento delicado porque su liga está transcurriendo (…), pero dentro de lo que se pueda que ellos puedan disfrutar del partido”, concluyó.

