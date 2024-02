Daniel Bisogno lleva una semana hospitalizado y Pati Chapoy da detalles de su enfermedad

A finales del año pasado, Daniel Bisogno se vio en la obligación de abandonar momentáneamente su trabajo debido a que estaba presentando una complicada situación de salud. Por ello, sus seguidores se han preocupado por su actual circunstancia porque en ‘Ventaneando’ explicaron que lleva más de una semana hospitalizado.

Pati Chapoy aprovechó el espacio de televisión para dar detalles del proceso al que está siendo sometido Daniel, quien está recibiendo atención médica desde hace varios días. A su vez, explicó que su compañero de trabajo tiene una bacteria que lo atacó en la parte de los pulmones y requiere de mayor cuidado.

“El día de ayer (martes 13 de febrero), nuestro compañero Daniel Bisogno, quien sigue internado en un hospital de la Ciudad de México, recibió un segundo tratamiento para la bacteria que, muy lamentablemente, tiene en los pulmones“, inició diciendo la conductora de televisión.

Chapoy detalló que Bisogno afortunadamente ha tenido buena receptividad del tratamiento médico, al tiempo que dijo que él se encuentra cumpliendo con todos los requerimientos y uno de ellos es el reposo: “Este procedimiento se realizó a las cinco, seis de la tarde (hora local). Salió muy bien y, afortunadamente, está descansando, está reponiéndose porque está cumpliendo ocho días en el hospital”.

Pati y el resto de los presentadores del programa ‘Ventaneando’ desean verlo de regreso al estudio de televisión. Sin embargo, destacaron que es necesario el hecho que no están apresurados y esperan que regrese con las pilas recargadas para estar con el humor por el que siempre ha sido caracterizado en el espacio.

“Lo vamos a esperar aquí el tiempo que sea necesario para que esté completamente sano, completamente en paz y tranquilo. Lo vamos a seguir esperando. Eso es lo más importante (que se recupere)”, dijo la conductora.

Audiencia de ‘Ventaneando’ se preocupa por Daniel Bisogno

“Que no era un chequeo de rutina?”, “Una muy difícil enfermedad, una amiga la tenía”, “Muñeco, oramos por ti, para que te recuperes al 100, y pronto verte en el programa!! Te queremos”, “Por no decir neumonía, dicen infección en los pulmones”, “Deseamos que salga bien y que se recupere”, “Sí, que regrese cuando ya esté bien recuperado. Lo quiero ver bien. Me encanta el programa con él. Su humor ácido hace falta”, “Pero que es lo que tiene? Ingresa muy rápido al hospital a cada rato”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

