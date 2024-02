El temible once que formaría el Real Madrid con la probable llegada del francés Kylian Mbappé

La llegada del francés Kylian Mbappé al Real Madrid (por fin) parece ser inminente. El posible fichaje del delantero, que llegaría al Real Madrid sin coste de traspaso, sería el complemento perfecto para un equipo que, aunque aún no está completo, ya intimida al mundo del fútbol europeo.

Este formidable equipo contaría con el belga Thibaut Courtois en la portería, quien se ha recuperado de su lesión de rodilla que lo mantuvo fuera de juego por un tiempo. En la defensa, estarían el brasileño Eder Militao, el alemán Antonio Rüdiger y el español Dani Carvajal en el lateral derecho, con Alphonso Davies de Canadá (cuyo fichaje está sobre la mesa) o el francés Ferland Mendy en el izquierdo.

En el centro del campo, el técnico Carlo Ancelotti podría optar por un pivote como Tchouaméni o Camavinga, dejando los interiores para el uruguayo Fede Valverde y el alemán Toni Kroos, si este último no se retira, en cuyo caso Camavinga ocuparía su lugar.

Un poco más adelante en el campo estaría el inglés Jude Bellingham, recién llegado pero ya considerado una superestrella, conectando el centro del campo con una delantera formada por el brasileño Vinicius Jr. y Mbappé, lo que dejaría a Rodrygo en un segundo plano.

Sin duda, este equipo titular, con todos sus jugadores en su mejor forma, tiene el potencial para ganarlo todo.

Curiosamente, el entrenador del PSG Luis Enrique habló en rueda de prensa sobre la situación de Kylian Mbappé, asegurando que “no puede decir nada” al respecto.

“Yo he llegado aquí hace seis meses y el club está por encima de cualquier jugador. Hasta que las partes implicadas no se pronuncien, yo no voy a decir nada. Cuando hablen, daré mi opinión”, concluyó.

Posible once del Real Madrid:

Courtois; Carvajal, Rüdiger, Militao, Mendy o Davies; Tchouaméni, Camavinga o Kroos, Valverde, Bellingham, Vinicius y Mbappé

