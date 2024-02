Jennifer López confiesa que “This Is Me… Now” podría ser su último álbum

La cantante de origen puertorriqueño, Jennifer López, ha llevado a sus fanáticos al “cielo” y al “infierno”, al mismo tiempo a raíz del lanzamiento de su nuevo disco “This Is Me… Now” este día 16 de febrero.

Y es que lo que parecía ser una verdadera “fiesta” para los seguidores de la también actriz tras la publicación de su nuevo material, también se convirtió en la primera pista de lo que podría ser el adiós de Jennifer de la escena musical. A través de una entrevista para Apple Music, con el presentador Zane Lowe, la intérprete de “On The Floor” reveló que “This Is Me… Now” podría ser su último disco.

La verdad es que ni siquiera sé si alguna vez haré otro álbum después de este. No le digas a Benny Medina (manager de la artista) que este podría ser mi último álbum”. Jennifer López – Actriz

Pasaron 10 años entre el penúltimo y el último disco de Jennifer López. Crédito: Mezcalent

¿”This Is Me… Now” es el adiós de Jennifer López?

Estrenado durante este día, 16 de febrero, “This Is Me… Now” es el más reciente álbum de la nacida en El Bronx tras 10 años desde su último material de estudio, llamado “A.K.A”, en 2014.

Aunque fue hasta este día que los seguidores de López comenzaron a escuchar lo nuevo de la cantante, cabe destacar que desde semanas anteriores, Jennifer ha “mostrado” ciertas pistas sobre su álbum, el cual tuvo como primer preámbulo la revelación del sencillo “Can’t Get Enough” en enero.

Posteriormente, y a partir de una diversidad de entrevistas, López confesó que la base o el hilo conductor de su nuevo álbum ha sido su relación con el actor y director estadounidense Ben Affleck. Cabe recordar que la pareja comenzó su primera etapa hace más de 20 años. Sin embargo, y a pesar de estar a un paso del altar, la pareja se separó en 2003 y continuó caminos diferentes.

Fue hasta 2021 que ambas estrellas retomaron su relación, la cual consolidaron con su boda durante este mismo año. Lo anterior, además de la serie de cartas de amor que Affleck escribió a López cuando rompieron hace más de una década y que le entregó en su “regreso”, fueron la base de este material que cuenta también un material audiovisual, referente al disco, que ya se puede ver en la plataforma de streaming Prime Video.

Ben Affleck y Jennifer López retomaron su relación en 2021. Crédito: Mezcalent

Él es escritor, así que escribe cartas largas, hermosas y poéticas. Las llevé allí, y eso marcó el tono para que todo el equipo entendiera cuál era la misión. Plasmamos el sentimiento de este camino y lo que he aprendido sobre el amor, que he estado buscando toda mi vida”. Jennifer López – Cantante

A pesar de la alegría de López y el éxito asegurado que tendrá “This Is Me… Now” durante las siguientes semanas, la noticia sobre un posible adiós de la cantante de la música ha creado “pánico” entre sus seguidores.

Cabe destacar que previo al lanzamiento del álbum, la artista ha sido vinculada a diversos proyectos fílmicos además de que retomará su papel como productora en una adaptación de la popular caricatura “Bob The Builder” próximamente. Por lo anterior, no sería una sorpresa que la reciente declaración de la actriz.

