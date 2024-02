José Mourinho revela que dejó a un lado la oferta para dirigir a la selección de Portugal por el Manchester United

José Mourinho se ha consagrado como uno de los mejores entrenadores de la historia moderna del fútbol debido a la gran cantidad de logros que ha alcanzado a lo largo de sus años de carrera al mando de los banquillos, siendo una de sus etapas más destacadas la que estuvo al mando del Real Madrid de España; a pesar de esto hace poco fue despedido de la Roma de Italia y recientemente ofreció una entrevista en la que habló sobre los momentos más importantes de su carrera.

Estas declaraciones las realizó Mourinho durante una entrevista en el podcast ‘Five’ del exfutbolista inglés Rio Ferdinand, con quien mantiene una importante relación de amistad y en la que habló sobre su reciente salida del cuadro capitalino, de su etapa al mando del Real Madrid y especialmente del Manchester United; un detalle sorpresivo es que durante ese tiempo pudo ser el entrenador de la propia selección de Portugal y terminó rechazando la oferta para quedarse con los ‘Red Devils’.

Ferdinand le preguntó al lusitano por cómo recuerda su tiempo trabajando en el Manchester United y fue ahí donde Mourinho confesó que tuvo varias oportunidades para estar al mando del equipo que tiene como capitán al histórico delantero Cristiano Ronaldo.

“Amé mi tiempo ahí. No creo que los medios me hayan ayudado. Rechacé grandes oportunidades de trabajo. La primera incluso fue muy difícil de rechazar porque era de Portugal. Pude ser el entrenador de la selección nacional. También pude ser tu entrenador (señala a Ferdinand). Tuve la oferta en la mesa”, aseguró.

“Sí, lo hice porque di todo, puse corazón y así lo pensaba”, agregó el entrenador que estuvo al mando del Manchester United de la Premier League durante las temporadas de 2016 a 2019; durante ese lapso el seleccionador nacional de Portugal fue justamente Fernando Santos.

Para finalizar, José Mourinho se mostró bastante dolido luego de su salida del Roma de la Serie A de Italia debido a que se sentía bastante cómodo dentro del club; destacó que se trató de una decisión tomada por la directiva del equipo para buscar un cambio dentro del esquema de juego para cosechar más victorias.

“Acepto la decisión y tengo que respetarla y no discutirla. Siento y creo que tú también, que los fans son siempre el corazón de cada club de fútbol, sin ellos no hay club, pero hay un dueño y cuando el dueño decide solo queda respetar”, enfatizó.

“Puedo decir que es la que más me ha dolido, puedo decir eso porque di todo, di mi corazón, di incluso opciones que pueden considerarse no muy inteligentes desde un punto de vista profesional así que cuando me fui, me fui dolido. El dueño es siempre el dueño y hay que respetar siempre la decisión y es lo que hago ahorita”, concluyó Mourinho.

