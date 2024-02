Adamari López da detalles de su mastectomía y muestra la cicatriz: “Fue un golpe duro”

Ada y Chiqui de Show es el nuevo programa que pueden disfrutar a través de YouTube. Además, en esta oportunidad Adamari López quiso abordar el tema del cáncer de mama que le fue detectado hace algún tiempo. Por ello, no dudó en dar detalles sobre su experiencia.

“Yo tuve cáncer a los 33 años, cuando me hice mi cirugía de senos, mi mastectomía, yo pensaba que jamás me iba a operar… Yo tenía un busto pequeño, paradito, bonito a mí me encantaba”, comenzó diciendo en el espacio que comparte con su comadre Chiquibaby.

Adamari López se convierte en la voz de una sobreviviente. / Fotos: Jennier García/Mezcalent.

“Cuando me dijeron que tenía que estaba diagnosticada con cáncer sí fue un shock para mí y en su momento pensé dejarme una para amamantar, porque no era mamá y me hubiese gustado poder amamantar a mi hija, eso era como uno de los sueños que tenía”, añadió la boricua.

Adamari se mantuvo fuerte y optimista durante su tratamiento, siempre acompañada por su familia y seres queridos. Su lucha contra el cáncer no solo le enseñó a valorar la vida de una manera distinta, sino que también la motivó a ayudar a otras mujeres que están pasando por situaciones similares.

“Fue un golpe duro cuando me levanté de la cirugía y me vi. Me pusieron inmediatamente un expansor que es como una bolsita que se va rellenando de líquido para poder volver a crear el espacio entre la piel y el espacio del busto y así después poner el implante que se quedaría permanentemente, que es lo que tengo ahora”, dijo.

“El expansor me quedó más arriba y mi busto donde lo tenía… Entonces me veía como chueca. Ese expansor me lo tenían que rellenar cada semana, semana y media y entonces todo ese proceso fue fuerte y quizás angustioso”, manifestó la madre de Alaïa Costa.

Su actitud positiva y su fuerza interior son admiradas por muchos, y su mensaje de esperanza y superación ha llegado a miles de personas en todo el mundo. López se ha convertido en un símbolo de valentía y empoderamiento, y su historia nos recuerda que, con amor, apoyo y determinación, se puede superar cualquier obstáculo en la vida.

Adamari López explicó la impresión que tuvo al ver la cicatriz que le quedó. / Fotos: Jennier García/Mezcalent.

“Como a los 8 meses fue que me vine a quitar ese expansor y me vine a poner el implante. Entonces más o menos quedó un poquito más nivelado, aunque siempre se veía como más bulto un lado que del otro. Tenía que seguir haciéndome diferentes exámenes para ver que no tuviera cáncer en el otro seno y terminé operándome los dos”, añadió la exesposa de Luis Fonsi.

