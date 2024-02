Adamari López opina de la demanda que Aracely Arámbula puso en contra Luis Miguel por sus hijos

Aunque no se les ve juntas con frecuencia debido a la distancia geográfica, la amistad entre Adamari López y Aracely Arámbula ha trascendido las barreras de la distancia y continúa sólida. Ambas se han convertido en referentes en sus respectivas carreras y han logrado mantenerse vigentes en el mundo del espectáculo. Por ello, le hicieron una pregunta a la boricua y se trata de su colega.

Adamari sostuvo un encuentro con la prensa donde quisieron conocer su opinión sobre la demanda que interpuso Aracely en contra del cantante Luis Miguel y que va de la mano con la manutención de Miguel y Daniel: “Siempre la he apoyado ‘a Aracely Arámbula’. Hemos estado en contacto. Respeto mucho cada uno de sus momentos y ella sabe que estoy aquí para ella, apoyándola”.

Es importante destacar que, a pesar de los rumores y la especulación mediática, la relación entre López y Arámbula se ha mantenido firme y no ha sido afectada por ninguna polémica o conflicto. Ambas han demostrado ser grandes profesionales y buenas amigas, deseándose mutuamente éxito en sus proyectos y apoyándose en su trayectoria artística.

Adamari López y Aracely Arámbula son muy buenas amigas desde hace tiempo. / Foto: Mezcalent.

Aclaró que le hubiese encantado poder compartir con ella, pero lamentablemente no se pudo durante su estadía en el país: “Soy respetuosa de sus tiempos. (A Aracely y otras amigas) no, (las he visto) en este viaje, pero las he visto en otros viajes anteriores y siempre nos hemos mantenido en contacto. Tenemos la dicha, hoy día, por la tecnología, poder comunicarnos y guardo grandes recuerdos, y grandes amigas aquí (en México)“.

El motivo del viaje de Adamari se debe a que tuvo que tomar sus maletas para ir a darle promoción a su nuevo programa ¿Quién caerá?, hecho que además la mantuvo muy contenta por revivir tan buenas experiencias que se registraron cuando le estaba dando inicio a su carrera profesional.

“Estoy muy feliz que México, TelevisaUnivision me hayan abierto nuevamente las puertas para participar en este programa ¿Quién caerá?“, dijo a los medios de comunicación.

Antes de finalizar su encuentro con la prensa decidió agregar un posible proyecto a futuro: “Creo que los proyectos que hice aquí dieron una proyección a mi carrera que ha trascendido y me siento muy orgullosa y muy feliz de estar aquí. No descarto hacer una serie, una telenovela. Creo que hacer otros personajes me llena mucho de alegría”.

Sigue leyendo:

· Lucero habla sobre las diferencias que existen entre Aracely Arámbula y Luis Miguel

· Verónica Bastos y Myrka Dellanos sostuvieron una acalorada discusión en vivo por Aracely Arámbula

· Aracely Arámbula explica el motivo por el que sus hijos no fueron a la boda de Michelle Salas