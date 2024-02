“Ha sido la salida que más me ha dolido”: José Mourinho habla sobre su despido de la Roma

El pasado 16 de enero la directiva de la Roma decidió despedir al entrenador José Mourihno de su cargo. El portugués había llegado al conjunto italiano en 2021 y en apenas dos años ya había ganado el primer título continental del equipo con la Conference League.

Este despido de Mou no fue algo nuevo para él, pues en sus últimos cuatro clubes (Real Madrid, Chelsea, Manchester United y Tottenham) también había sido despedido antes de cumplir el contrato inicial con el equipo.

Sin embargo, el experimentado entrenador se sinceró en una charla con Rio Ferdinand en su podcast “FIVE” y comentó que de todos sus despidos, la salida de la Roma fue la que más le dolió al entrenador de 60 años.

“Puedo decir que ha sido la salida que más me ha dolido“, inició el entrenador. Pues Mourinho comenta que también había rechazado varias oportunidades de trabajo para seguir en la capital italiana y una de ellas fue la de dirigir a la selección de su país.

“Rechacé grandes oportunidades de trabajo. La primera fue muy difícil de rechazar porque se trataba de la Selección de Portugal, probablemente la mejor Selección de Portugal de todos los tiempos, y tres años antes de un Mundial” explicó.

Jose Mourinho tras ganar la Conference League con la Roma (Lisi Niesner/Pool via AP)

El “Special One”, como suelen apodarle, comentó que durante su estadía en la Roma dio lo mejor de él. E incluso en ocasiones dirigió cambiando su forma de ser.

“Lo di todo. Di mi corazón, incluso algunas opciones que podrían considerarse poco inteligentes desde el punto de vista profesional. Normalmente soy muy pragmático y profesional en mis decisiones, e intento controlar mis emociones, pero en este caso no fui pragmático, fui emocional y lo di todo“, aseveró Mou.

Mourinho rescató toda la felicidad que le dio a los hinchas de la Roma durante su estadía en el equipo, pero que a pesar de eso no fue suficiente para seguir al frente y terminó respetando la decisión de los directivos del club.

“Cuando me fui, me fui dolido. Tuve la gran sensación de haber dado tanta felicidad a la gente. Dos finales europeas seguidas no se dan muy a menudo. El dueño siempre es el dueño. No es la primera vez que dejo un club, pero probablemente sí es la primera vez que lo siento de una manera diferente. Sigues adelante, intentas aprender de la experiencia y ser mejor para la próxima”, cerró el estratega.

