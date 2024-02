Lo que revela una primera cita

Sin duda, las maneras en que las generaciones de ahora se enamoran son muy diferentes a las de antes, sin embargo, no importa si se conoce a alguien por una aplicación de citas, en el Facebook, en la universidad o en un parque, la magia de la primera cita sigue siendo la misma. Y es que, no hay nada más emocionante que poder sentarte frente a esa persona que acabas de conocer y te atrae tanto.

Pero mas allá de encontrar química y darse cuenta si puede darse un segundo encuentro, la primera cita es más reveladora de lo que uno pueda imaginar. Tanto así, que puedes descubrir mucho más de lo que esa persona pueda decir, con tan sólo fijarte en cómo actúa frente a ti:

No para de hablar de la ex pareja: Hablar demasiado de una relación anterior es la señal más clara de que alguien no está preparado para tener otra relación amorosa, por mas interesado que parezca estar en ti. Y si habla negativamente de la ex pareja, peor aún.

Habla de intimidad rápidamente: Directa o indirectamente hace comentarios sobre relaciones sexuales o deja claro que no desea tener una pareja exclusiva. Si tú buscas una relación monógama, date cuenta que esa no es la persona indicada para comenzar un noviazgo. Y mucho menos pienses que más adelante lo harás cambiar de opinión, pues eso no pasará.

Bebe en exceso: Sal corriendo si pide un trago tras otro trago o cualquier otro tipo de bebida alcohólica. Quizás está ansioso por caerte bien y desea apaciguar los nervios. Pero estar con alguien que todo lo quiere acompañar con una copa no es buena idea. Tampoco pienses que un día podrás ayudarlo a que deje el alcohol, pues será imposible.

Además fíjate bien en cómo trata a las personas que interactúan con ustedes durante la cita. Siempre digo que la manera en que alguien trata a un mesero, a un empleado o a un chico del valet parking deja claro su respeto y amabilidad hacia otros, incluyéndote a ti. Cuando te fijas bien, tus ojos, tus oídos y tu corazón serán tus mejores consejeros y descubrirás si vas por una segunda cita.



